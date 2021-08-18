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الدوري الفرنسي
دوري أبطال أوروبا

بنفيكا ومالمو ويونغ بويز يقتربون من دور المجموعات

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تخطى بنفيكا البرتغالي ضيفه آيندهوفن الهولندي بصعوبة 2-1 في ذهاب الملحق المؤهل لدرو المجموعات من دوري أبطال أبطال أوروبا الأربعاء.

AFP

وسجل لبنفيكا، رافا سيلفا 11، والألماني جوليان فيغل 42، فيما وقع على هدف الضيف الهولندي الوحيد كودي غاكيو 52.

بدوره نجح يونغ بويز السويسري بالانتصار على فرنسفاروشي المجري 3-2.

سجل للفائز الكونغولي ميشاك ايليا 16، فنسنت سيرو 40، أوليسيس غارسيا 65، أما للخاسر فسجل الإيفواري فرانك بولي ثنائية 14، و82.

ولعب أصحاب الأرض بـ10 لاعبين ابتداء من الدقيقة 25 بعد طرد سيلفان هيفتي، لتسببه بركلة جزاء أهدرها للفريق المجري ميرتو أوزوني في الدقيقة 27.

من جانبه خطى مالمو السويدي خطوة أولى نحو التأهل إلى الدور المقبل بعد تغلبه ذهاباً على ضيفه لودوغوريتس البلغاري 2-0، سجل الأول منهما فيليكو بيرمانشيفيتش في الدقيقة 26 قبل أن يضيف زميله جو انجي برجيت الهدف الثاني عند الدقيقة 61.

يذكر أن مباريات الغياب سوف تجري يوم الثلاثاء القادم.

دوري أبطال أوروبا مالمو السويدي بنفيكا
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