بنفيكا وسبارتاك موسكو الأبرز في الدور التمهيدي الثالث

ويلتقي رينجرز، بطل اسكتلندا، مع مالمو السويدي أو هلسنكي الفنلندي، فيما يلعب غريمه التقليدي سلتيك، في حال تخطيه ميدتيلاند الدنماركي، مع أيندهوفن الهولندي أو غلطة سراي التركي.

وفي باقي أبرز المواجهات، يلتقي غنك البلجيكي مع شاختار دانييتسك الأوكراني، وموناكو الفرنسي، وصيف بطل عام 2004، مع رابيد فيينا النمسوي أو سبارتا براغ التشيكي.

وتتأهل الفرق الفائزة في الدور التمهيدي الثالث إلى الدور الفاصل الذي تسحب قرعته في الثاني من آب/أغسطس، على أن تلعب الفرق الخاسرة في الدور الثالث المؤهل إلى الدور الفاصل لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وتقام مباريات الدور التمهيدي الثالث في الثالث والرابع من آب/أغسطس ذهابا والعاشر منه إيابا.

وهنا قرعة الدور التمهيدي الثالث:



- طريق الأبطال:

- دينامو زغرب الكرواتي أو أومونيا القبرصي - ليجيا وارسو البولندي أو فلورا تالين الإستوني

- لينكولن ريد إمبس من جبل طارق أو كلوج الروماني - سلوفان براتيسلافا السلوفاكي أو يونغ بويز السويسري.

- أولمبياكوس اليوناني أو نيفتشي الأذربيجاني x مورا السلوفيني أو لودوغوريتس البلغاري

- ألماتي الكازاخستاني أو النجم الأحمر الصربي x ألاشكيرت الأرميني أو شريف تيراسبول المولدافي

- مالمو السويدي أو هلسنكي الفنلندي x رينجرز الإسكتلندي

- فيرنتشفاروس المجري أو زالجيريس فيلنيوس الليتواني x سلافيا براغ التشيكي



- طريق الدوري:

- أيندهوفن الهولندي أو غلطة سراي التركي x سلتيك الإسكتلندي أو ميدتيلاند الدنماركي

- سبارتاك موسكو الروسي x بنفيكا البرتغالي

- غنك البلجيكي x شاختار دونيتسك الأوكراني

- موناكو الفرنسي x رابيد فيينا النمسوي أو سبارتا براغ التشيكي