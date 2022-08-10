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بنزيمة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا موسم 2021 - 2022 وفينيسيوس أفضل لاعب شاب

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توج الفرنسي كريم بنزيمة بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022 بينما نال زميله في النادي الملكي، البرازيلي فينيسيوس جونيور جائزة أفضل لاعب شاب وذلك قبل بداية مباراة السوبر الأوروبي بين الميرنغي وآينتراخت فرانكفورت الألماني.

Reuters

ونال بنزيمة الجائزة بعدما حصد لقب هداف النسخة الماضية من أمجد الكؤوس بـ15 هدفاً وقاد فريقه للظفر باللقب على حساب ليفربول في النهائي.

واللافت للنظر، أن 10 من تلك الأهداف سجلها الفرنسي الفذ في الأدوار الإقصائية، هاتريك ضد باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16.

تبعه بثلاثية أخرى خارج أرضه أمام تشيلسي وهدف في الإياب ضمن ربع النهائي، ثم 3 في مرمى مانشستر سيتي في ذهاب وإياب نصف النهائي.

من ناحيته لفت اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 21 عامًا فينيسيوس انتباه فريق المراقبين الفنييين للاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذا الموسم بعد ستة تمريرات حاسمة وأربعة أهداف، بما في ذلك هدف ريال مدريد في النهائي.

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