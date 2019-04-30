برشلونة يواجه ليفربول في أصعب مباريات الموسم

وتوج رفاق ميسي بلقب الدوري الإسباني وتبقى أمامهم نهائي الكأس ضد فالنسيا ليحافظوا على الثنائية المحلية، وقال رئيس النادي جوسيب بارتوميو بعد ضمان لقب الليغا "هدفنا الآن تحقيق الثلاثية".

ويدرك النادي الكاتالوني أن الهيمنة المحلية أحبطها التراجع القاري، خصوصاً وأن غريمه اللدود ريال مدريد قد خطف الالقاب الثلاثة الاخيرة رافعا رصيده الى 13 لقباً قياسياً.

وفي طريقه نحو لقب سادس محتمل، يتعين على برشلونة تخطي ليفربول وصيف النسخة الأخيرة، ثم الفائز من مواجهة مفاجأتي الموسم توتنهام الإنكليزي وأياكس أمستردام الهولندي.

وعلى الورق يبدو ليفربول أقوى من أياكس وتوتنهام لا سيما أن الأخير غلبه برشلونة في إنكلترا.

خبرة الكبار

في برشلونة لاعبين تمرسوا في دوري أبطال أوروبا، إذ خاض ميسي وبيكيه وبوسكيتس مجموع 34 مباراة في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، ومدربهم إرنستو فالفيردي يعول عليهم بشكل كبير لتسجيل أسبقية في الذهاب على الريدز.

الأبطال... فرصة كلوب

بالنسبة لمعسكر الفريق الأحمر، وبعد تبقي مباراتين فقط على نهاية الدوري الإنكليزي يقترب مانشستر سيتي أكثر فأكثر من الحفاظ على لقبه المحلي أمام ليفربول بنقطة، ما يحتم على يورغن كلوب ترك بصمة في دوري أبطال أوروبا.

وإذا كان برشلونة يملك ميسي وإصرار النادي ككل على العودة القارية، فإن ليفربول يملك في الملعب ثلاثي هجومي يعد الأنجح في أوروبا حالياً البرازيلي فيرمينو (في حال جهوزيته) والمصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

و ليفربول هو الفريق الإنكليزي الوحيد الذي فاز في ضيافة برشلونة في المنافسات الأوروبية: 1-0 في كأس الاتحاد 1975-1976 و2-1 في دوري الأبطال 2006-2007.

حتى ميسي الذي سجل 24 هدفاً في 32 مباراة فقط لعبها أمام فرق إنكليزية في دوري الأبطال، فشل في التسجيل في مباراتين سابقتين له أمام ليفربول.



أرقام من اللقاء:

- فاز برشلونة في مباريات أمام فرق إنكليزية في دوري الأبطال أكثر من أي فريق آخر أمام دولة معينة في تاريخ المنافسة (27).

- لم يخسر ليفربول في 4 زيارات سابقة له إلى برشلونة في جميع المنافسات (فاز 2 تعادل 2) – لم يحقق نتائج أفضل في ضيافة أي فريق آخر في المنافسات الأوروبية (4 في ضيافة بورتو أيضاً).

- تأهل برشلونة مرة واحدة فقط من 4 لقاءات له أمام فرق إنكليزية في نصف نهائي الكأس الأوروبية/دوري الأبطال: على حساب تشلسي في 2008-2009 عندما حصد لقب دوري الأبطال على حساب مان يونايتد.

- هذه هي المشاركة رقم 11 لليفربول في نصف نهائي الكأس الأوروبية/دوري الأبطال – تأهل 8 مرات إلى المباراة النهائية في المرات العشر السابقة.

- لم يخسر برشلونة في آخر 31 مباراة لعبها على أرضه في دوري الأبطال (ف 28 ت 3)، أطول سلسلة تاريخية في المنافسة.

- هدف برشلونة التالي في دوري الأبطال سيكون هدفه رقم 500 في المنافسة – ريال مدريد فقط سجل أكثر في المنافسة (551).

- يطمح ليفربول إلى الفوز في 3 مباريات متتالية خارج أرضه في الكأس الأوروبية/دوري الأبطال لأول مرة له منذ 1984 (5).

- ستيفن جيرارد فقط (21) سجل أهدافاً لليفربول في الكأس الأوروبية/دوري الأبطال أكثر من الثلاثي الحالي محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينيو (14 لكل منهم).

