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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

برشلونة يعلن عن إصابة جوردي ألبا

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن إصابة لاعبه جوردي ألبا في عضلات الفخذ الخلفية خلال المباراة أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم أمس الثلاثاء.

AFP

وخرج ألبا مصابا في الدقيقة 40، من المباراة التي تعادل فيها الفريق الكتالوني مع مضيفه الألماني من دون أهداف في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.
  
ولم يكشف برشلونة عن فترة غياب ألبا بينما ذكرت وسائل الإعلام أنه سيبتعد عن الملاعب لمدة أسبوعين ما يعني عدم مشاركته في مباريات ناديه في الدوري الإسباني أمام غرناطة وفياريال وخيتافي.  

ومن المتوقع أن يعود ألبا عندما يلعب برشلونة على أرضه في دوري الأبطال أمام إنتر ميلان في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول. 

وربما تمنح إصابة ألبا الفرصة للظهير الأيسر جونيور فريبو، المنضم من ريال بيتيس هذا الصيف، رغم أنه شارك لمدة تسع دقائق فقط مع الفريق الأول حتى الآن.         

برشلونة
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