برشلونة ودورتموند ينتظران ميسي

وتضم مجموعة برشلونة للمرة الثانية توالياً إنتر ميلان الإيطالي الذي يلتقي الثلاثاء على ملعبه مع سلافيا براغ التشيكي.

وستكون مواجهة "سيغنال إيدونا بارك" الأولى بين دورتموند وبرشلونة في المسابقة القارية، لكنهما التقيا سابقاً على الكأس السوبر القارية عام 1998 حين توج النادي الكاتالوني باللقب بفوزه ذهاباً على أرضه 2-صفر قبل التعادل إياباً 1-1 (كانت تقام بنظام مباراتي ذهاباً وإياباً).

وتلقى جمهور برشلونة خبراً ساراً قبيل المواجهة الهامة ضد دورتموند بعودة نجمه ميسي الأحد إلى التمارين الجماعية بعد غيابه منذ نحو شهر بداعي الإصابة.

ونشر النادي الكاتالوني على حسابه على تويتر "+ليو+ ميسي يتمرن مع الفريق و(الفرنسي) عثمان ديمبيلي شارك بشكل جزئي في الحصة التدريبية مع الفريق"، مرفقاً بصورة للأرجنتيني والفرنسي إلى جانب مواطن الأخير أنطوان غريزمان.

وتعرض الأرجنتيني لإصابة في ربلة الساق اليمنى خلال الحصة التدريبية الأولى بعد الإجازة الصيفية منتصف شهر آب/أغسطس الماضي، ما أبعده عن المباريات الأربع التي خاضها فريقه حتى الآن في الليغا.

ويدخل الفريقان إلى مباراة الثلاثاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوزين الكاسحين اللذين حققاهما في الدوري المحلي، دورتموند على باير ليفركوزن 4-صفر بفضل ثنائية ماركو رويس، وبرشلونة على فالنسيا 5-2 بفضل ثنائية للعائد من الإصابة الأوروغوياني لويس سواريز.

وأقر المدرب السويسري لدورتموند لوسيان فافر بعد القرعة بصعوبة المهمة ضد برشلونة وإنتر ميلان الذي يقوده هذا الموسم مدرب يوفنتوس وإيطاليا وتشلسي الإنكليزي السابق أنتونيو كونتي مع مجموعة من اللاعبين الجدد، قائلاً "إنها حقاً مجموعة صعبة للغاية، ما يجعل التحدي أكبر بكثير بالنسبة لنا".

وتابع: "ماذا بإمكاني القول عن برشلونة و(نجمه الأرجنتيني ليونيل) ميسي ورفاقه؟ إنتر يريد العودة الى قمة الكرة الإيطالية واستثمر كثيراً هذا الصيف من أجل محاولة تحقيق ذلك... من الجميل أن تحظى بفرصة مواجهة فرق من هذا النوع، والاماكن التي سنخوض فيها مبارياتنا خارج ملعبنا ليست سيئة على الإطلاق (نوكامب وسان سيرو بالتحديد)، لكن علينا أن نقدم أفضل ما لدينا في كل مباراة من أجل محاولة تخطي دور المجموعات".

أما قائد دورتموند ماركو رويس فقال "من الواضح أن هذه المجموعة صعبة للغاية، نواجه منافسين لم نختبر أنفسنا ضدهم في الأعوام الأخيرة".