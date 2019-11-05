بايرن يستهل مرحلة ما بعد كوفاتش بمواجهة أولمبياكوس

يستضيف بايرن ميونيخ الألماني أولمبياكوس اليوناني ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية الأربعاء في إطار دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وهذه ستكون أولى مباريات بايرن ميونيخ بعد إعفاء الكرواتي نيكو كوفاتش من منصبه على رأس الإدارة الفنية بعد النتائج السيئة التي حققها في الفترة الماضية، وآخرها الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت السبت بنتيجة 1-5.

وستكون المواجهة أمام الضيف أولمبياكوس، بمثابة اختبار للفريق الذي سيتولى مهمة قيادته هانز-ديتر فليك (المعروف بـ "هانزي") مساعد كوفاتش السابق، لحين اختيار مدرب جديد يقود العملاق البافاري في المرحلة القادمة.

وعلى عكس نتائجه الأخيرة محلياً، يتصدر بايرن ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة، وسيحسم تأهله الى دور الـ16 بحال فوزه على ضيفه أولمبياكوس. وسبق للنادي البافاري أن فاز على النادي اليوناني في الجولة الثالثة، لكنه عانى للخروج متفوقا على مضيفه 3-2.

وضمن المجموعة نفسها، سيتعين على توتنهام الإنكليزي تجديد فوزه على مضيفه النجم الأحمر بلغراد الصربي للاقتراب من إحدى بطاقتي التأهل.

وحقق فريق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي حل وصيفاً لبطل الموسم الماضي في المسابقة، انتصارا بخماسية نظيفة في الجولة الماضية أعاد له الأمل بإمكان مواصلة مشواره القاري، بعدما تلقى خسارة تاريخية أمام بايرن 2-7 في الجولة الثانية، وتعادل افتتاحي 2-2 أمام أولمبياكوس.

ويتصدر بايرن المجموعة بتسع نقاط، أمام توتنهام (4 نقاط) والنجم الأحمر (3 نقاط) وأولمبياكوس (نقطة واحدة).

