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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

بايرن يدعم أوباميكانو بعد تعرضه لـ"إهانات عنصرية"

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استنكر نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم الأربعاء الإهانات العنصرية التي استهدفت مدافعه الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قدّم أداء مخيباً للآمال أمام مانشستر سيتي الإنكليزي.

Reuters

وأفاد عملاق بافاريا في بيان غداة خسارته أمام سيتي 0-3 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أن "النادي بأكمله" يدعم اللاعب.

وكتب بايرن عبر صفحته الرسمية على إنستغرام "جميعنا، في النادي، يندد بالعنصرية بأقوى طريقة! النادي بأكمله خلفك أوبا!".

ارتكب مدافع منتخب "الديوك" خطأً فادحاً تسبب في ثاني أهداف مانشستر سيتي الثلاثة الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية الأم.

وقال يوزوا كيميش لاعب وسط بايرن وقائده عقب المباراة "الأمر صعب للغاية على أوبا لكن وجوده (في النادي) ليس من دون أسس. لديه صفات رائعة ونحن نؤمن به".

 

بايرن ميونيخ مانشستر سيتي دايو أوباميكانو
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