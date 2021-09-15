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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

بايرن وجه "رسالة هامة" بحسب مولر

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اعتبر مهاجم بايرن ميونيخ الألماني توماس مولر بأن فريقه وجه "رسالة هامة" من خلال فوزه على برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة في عقر دار الأخير في مستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

AFP

وسجل مولر الهدف الافتتاحي على ملعب "كامب نو" قبل أن يضيف هداف الفريق البافاري البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين.

وعلق مولر على عرض فريقه في المباراة "اعتباراً من منتصف الشوط الاول سارت الأمور بشكل أفضل. قمنا بهجمات مرتدة جيدة ونجحنا في افتكاك الكرة من الفريق المنافس، لم نسمح له بخلق الكثير من الفرص في الخط الخلفي وكان باستطاعتنا تسجيل هدف أو أكثر".

وتابع "عندما تفوز بنتيجة 3-صفر هنا في مستهل البطولة فهذه رسالة هامة. نحن راضون تماما".

في المقابل، وبعد أن حطّم الرقم القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد والمسجّل باسم الاسطورة الألماني غيرد مولر بتسجيله 41 هدفا في دوري البوندسليغا، تابع ليفاندوفسكي هوايته المفضّلة منذ مطلع الموسم الحالي ورفع رصيده إلى 10 اهداف في 6 مباريات في مختلف المسابقات.

ووصف ليفاندوفسكي نتيجة فريقه ضد برشلونة بانه "يوم جميل" لا سيما بأن اصحاب الأرض فشلوا في التسديد بين الخشبات الثلاث طوال الدقائق التسعين. وقال: "لقد اظهرنا منذ الدقائق الاولى بأننا نريد الفوز هنا. سيطرنا على مجريات اللعب وهذا أمر هام. كان اليوم مثالياً".
 

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