بايرن ميونيخ يصل إلى أوروبا معززًا صفوفه بمواهب لايبزيغ



بعد أن جلب باريس سان جيرمان الفرنسي نجومًا أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرخيو راموس، ووقّع مانشستر يونايتد الإنكليزي أخيرًا مع جايدون سانشو وأعاد أسطورته البرتغالية كريستيانو رونالدو، لجأ بايرن إلى وصيف الموسم الماضي ومنافسه المحلي الأبرز لضم المواهب.



يصل بايرن إلى أوروبا منتشيًا من بدايته الجيدة في البوندسليغا حاصدًا عشر نقاط من أول أربع مباريات، وواثقًا بفريقه رغم عدم التوقيع مع أسماء كبيرة خلال الصيف.



وأكد الرئيس التنفيذي أوليفر كان الأسبوع الفائت: "نحن في موقعٍ جيدٍ جدًا، لدينا العديد من الاحتمالات والخيارات، نحن حتمًا قادرون على المنافسة".



تعاقد العملاق البافاري مع المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو من "الثيران الحمر" مقابل 42.5 مليون يورو (50 مليون دولار)، إضافة إلى لاعب الوسط النمسوي مارسيل سابيتسر القادر على شغل مراكز عدة بسعر رائع بلغ قرابة 16 مليون يورو، في أهم صفقتين للنادي هذا الموسم.



"لا نجبر أحدًا"



في مفارقة، استهل سابيتسر مشواره مع بايرن السبت بدخوله من دكة البدلاء خلال الفوز 4-1 في لايبزيغ، حيث بدأ الموسم كقائد للفريق قبل أن ينتقل إلى بافاريا.



وكان بايرن تعاقد مع المدرب يوليان ناغلسمان (34 عامًا) من نادي شرق ألمانيا بعقد لمدة خمس سنوات، مقابل 30 مليون يورو وفقًا للتقارير، خلفًا للمدرب هانزي فليك المنتقل لتدريب المنتخب الوطني.



يرفض كان فكرة أنّ بايرن تعمّد إضعاف لايبزيغ الذي خسر ثلاث من مبارياته الأربع الأولى في الدوري هذا الموسم: "لدينا دائمًا فكرة واضحة عن اللاعبين والمدربين الذين نعتقد أنهم جيدون، عندما تكون الفرصة متاحة، نحاول الإفادة منها".



وتابع الحارس الدولي السابق: "لا علاقة لذلك بإضعاف الخصم، لا نجبر أحدًا على القدوم إلى بايرن".



يقول ناغلسمان إن ّالفريق الذي ورثه: "أكثر من كافٍ" لمنافسة، ويتوقع استخدام مجموعة من 14 إلى 15 لاعبًا لخوض "90 في المئة" من المباريات هذا الموسم.



أوقعت القرعة بايرن مع برشلونة، ديناميو كييف الأوكراني وبنفيكا البرتغالي في المجموعة الخامسة.



ستكون مواجهة الثلاثاء على ملعب كامب نو الأولى منذ أن ألحق بايرن خسارة مدوية ومذلة 8-2 بغريمه الكاتالوني في ربع نهائي موسم 2019-2020 في طريقه إلى اللقب.



احتفط بايرن بسبعة لاعبين من الذين بدأوا المباراة التاريخية في لشبونة (استكملت البطولة بنظام خروج المغلوب بسبب تداعيات جائحة كورونا)، وهو يملك كل المقومات للفوز باللقب القاري الأسمى للمرة السابعة في تاريخه.



بديل جاهز



يقترب ربما ليفاندوفسكي (33 عامًا) ومولر (31) من نهاية مسيرتيهما، ولكنهما يمران الآن بأفضل مستوياتهما.



بعد أن سجل 41 هدفًا في البوندسليغا الموسم الماضي محطمًا الرقم القياسي للأسطورة غيرد مولر الذي فارق الحياة الشهر الفائت يملك ليفاندوفسكي ستة أهداف في أربع مباريات في الدوري هذا الموسم، بما فيها هاتريك ضد هرتا برلين وركلة جزاء ضد لايبزيغ.



استدعي مولر مجددًا إلى صفوف المنتخب عطفًا على المستويات المميزة التي يقدمها والتمريرات الحاسمة التي يزود بها زملائه، لا سيما "ليفا".



لكن يبدو أن بايرن بدأ يبحث عن المهاجم البديل للمواسم المقبلة، من المتوقع أن ينضم إلى السباق الأوروبي لضم الموهبة النروجية الرائعة إرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند، لاسيما وأن التقارير تشير إلى أنّ عقده يضم بند تحرير يصبح ساريًا في 2022.



إلا أنّ الفريق البافاري ضمن بديل مولر مع الشاب الواعد جمال موسيالا (18 عامًا). سجل الدولي الألماني الهدف الثاني ضد لايبزيغ.



يؤكد مولر أنّ موسيالا "موهبة مميزة" و"يعمل بجهد كبير"، في حين يعتبر ناغلمسان أنّ المراهق هو "استثنائي بالفعل".



حين سئل مولر عن فكرة أن يحمل موسيالا رقمه في النادي المنتخب الوطني في المستقبل، أكد "نعم.. .بإمكانه أن يحصل عليه... يومًا ما".