بايرن ميونيخ يحل ضيفاً ثقيلاً على فياريال

وبرغم القوة الهجومية الضاربة مع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، يتعين على بطل أوروبا ست مرات آخرها في 2020، الحذر من فريق "الغواصات الصفراء" مع مدربها الخبير في البطولات القارية أوناي إيمري.

قال إيمري الذي أحرز لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ثلاث مرات مع إشبيلية الإسباني والنسخة الماضية مع فياريال مانحاً إياه أوّل لقب كبير "لا أفكر في النهائي" معتبراً أنّ تركيزه ينصب على مواجهتي بايرن.

أضاف ابن الخمسين عاماً الذي قاد فياريال إلى ربع النهائي لأول مرة منذ 2009 "لا أعرف أين يقام النهائي. لا أعرف أين أُقيم نهائي يوروبا ليغ الموسم الماضي، لأنه أصبح من الماضي. أحاول التغلب على من يتواجد أمامي. حالياً هو بايرن. لا أفكر سوى في مباراتي بايرن".

تابع المدرب الذي أقصى يوفنتوس الإيطالي في ثمن النهائي (1-1 و3-صفر) "بايرن يختلف عن يوفنتوس.. تكتيكياً يجب القيام بأمور مختلفة. نحنا قادرون ونملك فرص الفوز".

في المقابل، رأى مدرب بايرن يوليان ناغلسمان "فياريال حامل لقب الدوري الأوروبي. يملكون مدرباً خبيراً إضافة إلى أسلوب لعب واضح. الفوز على يوفنتوس 3-صفر ليس صدفة".

بدوره، قال أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن "لن نخوض أبداً مباراتين سهلتين".

ولعب بايرن مرتين مع فياريال حيث خرج فائزاً 2-صفر و3-1 في دور المجموعات لدوري الأبطال 2011-2012.

يعوّل النادي البافاري على نجاعة ليفاندوفسكي ثالث أفضل هداف في تاريخ المسابقة (85)، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (140) والأرجنتيني ليونيل ميسي (125)، وهو يأمل في تعزيز صدارته لهدافي النسخة الحالية (12) ومعادلة رقمه القياسي في موسم 2020 عندما سجل 15 هدفاً.

