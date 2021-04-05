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الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان يعلن إصابة فلورينزي بفيروس كورونا

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الاثنين عن إصابة لاعبه الإيطالي أليساندرو فلورينزي بفيروس كورونا المستجد.

AFP

وقال بطل الدوري الفرنسي في بيان إن نتيجة اختبار كورونا الأخيرة لأليساندرو فلورينزي جاءت إيجابية وسيخضع اللاعب للعزل وللبروتوكول الصحي المناسب، مضيفاً أنه كان يخضع للعزل منذ بضعة أيام بصورة احترازية.

 

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة مستضيفه بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غدٍ الأربعاء.

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