باريس سان جيرمان يعلن إصابة فلورينزي بفيروس كورونا

وقال بطل الدوري الفرنسي في بيان إن نتيجة اختبار كورونا الأخيرة لأليساندرو فلورينزي جاءت إيجابية وسيخضع اللاعب للعزل وللبروتوكول الصحي المناسب، مضيفاً أنه كان يخضع للعزل منذ بضعة أيام بصورة احترازية.
Suite au dernier test PCR Sars-Cov2, Alessandro Florenzi est confirmé positif.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 5, 2021
Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. Pour rappel, le joueur était à l’isolement depuis quelques jours par précaution.
ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة مستضيفه بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غدٍ الأربعاء.