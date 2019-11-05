باريس سان جيرمان يستضيف بروج بهدف ضمان التأهل

سيضمن باريس سان جيرمان الفرنسي التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بحال تمكن الأربعاء من الفوز على ضيفه كلوب بروج البلجيكي، أو بحال تعادله وفوز ريال مدريد الإسباني على ضيفه غلطة سراي التركي وذلك في إطار الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى في البطولة.

وحقق فريق المدرب الألماني توماس توخيل في مباراة الذهاب في الجولة الثالثة فوزاً ساحقاً خارج ميدانه على الفريق البلجيكي بخماسية نظيفة، ما يجعله مرشحا لتكرار الفوز على ملعب "بارك دي برانس" في باريس غدا.

لكن سان جيرمان يدخل مباراته القارية على خلفية خسارته المفاجئة محلياً الجمعة في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي، بسقوطه أمام مضيفه ديجون المتواضع بنتيجة 1-2.

ويتصدر سان جيرمان ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة (تسع نقاط من ثلاثة انتصارات)، أمام ريال الثاني مع أربع نقاط، وكلوب بروج الثالث مع نقطتين، وغلطة سراي صاحب المركز الأخير مع نقطة وحيدة.

الأرقام تتحدث

• شهدت آخر زيارة لكلوب بروج لفرنسا في دوري الأبطال في نوفمبر 2018 تحقيق الفريق أكبر فوز له في البطولة وكان على موناكو برباعية نظيفة.

• فاز كلوب بروج مرةً واحدة فقط في آخر 17 مباراة بدوري الأبطال مقابل 6 تعادلات و10 هزائم وكان هذا الفوز على موناكو في الموسم الماضي.

• لم يخسر باريس سان جيرمان مباراة على أرضه في دور المجموعات ضمن دوري الأبطال في آخر 22 مباراة محققاً 17 انتصار و5 تعادلات.

• بعد تسجيله "هاتريك" ضد كلوب بروج كبديل في الجولة الثالثة، بات مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي رابع لاعب يحقق ذلك في دوري الأبطال.

• ساهم مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي في إحراز 7 أهداف خلال 3 مباريات ضد الفرق البلجيكية في دوري الأبطال (سجل 4 – صنع3) بمعدل هدف أو تمريرة حاسمة كل 28 دقيقة.

ريال يسعى لاستعادة هيبته

من جهته، يسعى الفريق الملكي صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب (13 مرة) لاستعادة هيبته وصورة البطل التي فقدها في الموسم الماضي لصالح ليفربول الإنكليزي. وخلال مبارياته الثلاث في المسابقة هذا الموسم، اكتفى ريال مدريد بتحقيق فوز بهدف وحيد على الفريق التركي، وتعادل صعب مع بروج 2-2 بعدما كان متأخراً حتى الدقيقة 55 بثنائية نظيفة، وخسارة مذلة بثلاثية نظيفة أمام سان جيرمان في الجولة الأولى.

وسيكون المدرب الفرنسي لريال زين الدين زيدان أمام تحدي إيجاد حل سريع للأداء المتراجع للنادي الملكي على الصعيد القاري هذا الموسم.

سيطرة إحصائية للريال

• خسر غلطة سراي في جميع زيارته الـ3 لسانتياغو بيرنابيو ضد ريال مدريد، وسجل هدفاً وحيداً واستقبل 10.

• لم يخسر غلطة سراي في دوري الأبطال أكثر من خسارته أمام ريال مدريد حيث لقي خمس هزائم.

• لم يفز ريال مدريد في آخر 3 مباريات أقيمت على أرضه في دوري الأبطال.

• فقط بايرن ميونخ (70) سدد في دوري الأبطال هذا الموسم أكثر من ريال مدريد (63)، بما فيها 26 تسديدة للريال في مواجهة الذهاب مع غلطة سراي.

• لم يفز غلطة سراي في آخر 15 مباراة خارج أرضه في دوري الأبطال (ف0-ت3-خ12) وهي أطول سلسلة له من هذا النوع في البطولة.

• مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة على بعد هدفين من تسجيل 50 هدفاً لفريقه في دوري الأبطال (48 حالياً)، لكنه لم يسجل في آخر 4 مباريات بالبطولة رغم تسديده لـ16 تسديدة.