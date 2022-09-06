باريس سان جيرمان يحسم مواجهة القمة أمام يوفنتوس

على ملعب "بارك دي برانس" في العاصمة الفرنسية باريس، قدّم باريس سان جيرمان أداءً عالياً في الشوط الأول وتمكن من افتتاح التسجيل مبكراً في الدقيقة الخامسة عندما لعب البرازيلي نيمار كرة ساقطة جميلة إلى منطقة الجزاء عاجلها النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي بتسديدة "على الطائر" عجز عنها تماماً الحارس ماتيا بيرين.

وواصل لاعبو باريس سان جيرمان عزفهم الجميل قبل أن يهزوا الشباك الإيطالية بهدف ثانٍ في الدقيقة 22 بعد جملة فنية مبهرة ترجمها المتألق مبابي في المرمى الإيطالي إثر لعبة مشتركة مع المغربي أشرف حكيمي.

ورغم أفضلية الفريق الباريسي في الدقائق العشر الأولى من الشوط الثاني، إلا أن البديل الأميركي ويستون ماكيني نجح في تقليص الفارق برأسية محكمة بعد عرضية نموذجية من الصربي فيليب كوستيتش في الدقيقة 53، وكاد يوفنتوس يدرك التعادل بعد ثلاث دقائق عندما لعب الكولومبي خوان كوادرادو كرة عرضية للصربي دوشان فلاهوفيتش الذي صوبها على المرمى لكن الحارس جانلويجي دوناروما تصدى ببراعة.

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة مع أفضلية للفريق الفرنسي الذي شكّل خطورة أكثر عبر محاولتين على المرمى من جانب مبابي (63) والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (68) لكن دون أن تتغير النتيجة، في حين كاد مانويل لوكاتيلي أن يسجل هدف التعادل اثر دربكة أمام خط مرمى سان جيرمان قبل أن ينجح دوناروما في إبعاد الخطر (81).

وكاد نيمار أن يضيف الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 89 من تسديدة قوية نجح الحارس بيرين في التصدي لها لتنتهي المباراة بفوز مستحق للفريق الفرنسي.

وضمن منافسات المجموعة الثامنة، تغلّب بنفيكا على ماكابي حيفا بهدفين نظيفين سجلهما رافا سيلفا (50) وغريمالدو (54).