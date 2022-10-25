باريس سان جيرمان يحجز بطاقة العبور إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

وتغلّب الفريق الباريسي على ضيفه ماكابي حيفا (7-2) على ملعب "بارك دي برانس" في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الثامنة لأمجد الكؤوس الأوروبية.

وبصم الأرجنتيني ليونيل ميسي (19 و45) وكيليان مبابي (32 و64) والبرازيلي نيمار (35) وشون غولدبرغ (67 خطأ في مرمى فريقه) والإسباني كارلوس سولير (84) على أهداف فريق العاصمة الفرنسية.

في المقابل سجّل للخاسر السنغالي عبدولاي سيك (38 و50).

وهي المرة الأولى التي يسجّل فيها الفريق الباريسي 7 أهداف في مباراة واحدة بدوري الأبطال منذ نوفمبر 2017 أمام سلتيك.

وبقي سان جيرمان متصدّراً للمجموعة بـ11 نقطة وبفارق الأهداف أمام بنفيكا البرتغالي، الذي حقق فوزاً مثيرًا على ضيفه يوفنتوس الإيطالي 4-3، ليبلغ دور الـ16 باقتدار.

وبقي الصراع على أشدّه بين يوفنتوس وماكابي حيفا (3 نقاط لكل منهما) على بطاقة الانتقال إلى مسابقة "يوروبا ليغ".