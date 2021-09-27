باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في نزال جديد ومرتقب

التقى الفريقان في مناسبتين في دوري الأبطال، الأولى في ربع نهائي 2016 عندما تأهل سيتي (2-2 و1-صفر) بفضل البلجيكي كيفن دي بروين، والثانية في نصف نهائي النسخة الأخيرة عندما تفوّق سيتي مجدداً (2-1 و2-صفر) بفضل الجزائري رياض محرز ودي بروين.

لكن مواجهة هذا الموسم تحمل إثارة إضافية، كونها ستجمع الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات والقادم من برشلونة الإسباني إلى سان جيرمان بصفقة حرّة، في حال تأكدت مشاركته بعد تعرضه لإصابة في الدوري وغيابه لمباراتين، مع مدربه السابق في برشلونة بيب غوارديولا.

صنع الرجلان التاريخ معاً بقيادة برشلونة إلى سداسية تاريخية عام 2009، فيما يعتبر غوارديولا، الذي يشرف على سيتي منذ العام 2016، أنّ ميسي "أفضل لاعب في التاريخ" فسعى مراراً إلى التعاقد معه وآخر هذه المحاولات كانت الصيف المنصرم، لكن محاولته لم يكتب لها النجاح.

فخلال وجوده مع ميسي، حقّق غوارديولا 14 لقباً في 4 أعوام مع النادي الكاتالوني، من بينها لقبان في دوري أبطال أوروبا (2009 و2011)، وهو لقب لم يستطع إحرازه في ما بعد من دون ميسي.

واللافت أنّ الفريقين، برغم إمكاناتهما الهائلة، لم يتمكنا حتى الآن من إحراز لقب المسابقة القارية المرموقة، فبلغ سان جيرمان نهائي 2020 عندما خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني، وسيتي نهائي النسخة الماضي عندما سقط أمام مواطنه تشيلسي.

وحقق سيتي انتصاراً كاسحاً على لايبزيغ الألماني افتتاحاً 6-3، فيما عاد سان جيرمان بتعادل مخيب من أرض كلوب بروج البلجيكي 1-1.

ميلان لنقل نجاحه المحلي



وتبرز مواجهة ميلان الإيطالي مع أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث يحاول الأوّل تعويض خسارته الافتتاحية مع ليفربول الإنكليزي (2-3)، فيما ينوي الأخير تحقيق فوزه الثاني عندما يحل على بورتو البرتغالي العائد بدوره بتعادل سلبي من أرض أتلتيكو.

وخلافاً لمواسمه الأخيرة، يعيش ميلان موسماً رائعاً في الدوري المحلي، إذ يحتل المركز الثاني دون خسارة (5 انتصارات وتعادل) بفارق نقطتين عن نابولي صاحب العلامة الكاملة. أما أتلتيكو، فتعرض لخسارة صادمة في الدوري المحلي أمام ألافيس متذيل الترتيب ليتراجع إلى المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، يعيش ليفربول بداية مميزة في البريميرليغ كونه الوحيد الذي لم يخسر بعد ويتصدر الترتيب، في ظل التألق الكبير لنجمه المصري محمد صلاح صاحب خمسة أهداف حتى الآن.

وفي المجموعة الثالثة، يأمل كل من أياكس أمستردام الهولندي وبوروسيا دورتموند الألماني تحقيق فوزه الثاني، عندما يستقبل الأول بشيكتاش التركي والثاني سبورتينغ البرتغالي.