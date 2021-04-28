باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي| أبرز الأرقام قبل المواجهة المرتقبة

يستقبل باريس سان جيرمان الفرنسي مانشستر سيتي الإنكليزي في العاصمة الفرنسية مساء اليوم الأربعاء في إطار ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في موقعة ساخنة ستكون منقولة مباشرة وحصرياً عبر beIN SPORTS.

في السطور التالية نسلّط الضوء على أبرز الأرقام والإحصائيات قبل المواجهة المرتقبة:

• لم يفز باريس سان جيرمان في 3 مواجهات سابقة ضد مانشستر سيتي بالمسابقات الأوروبية (تعادل مرتين وخسر مرة)، فقط واجه آرسنال (4) وميلان (4) ويوفنتوس (8) أكثر دون تحقيق الفوز.

• أخرج مانشستر سيتي باريس سان جيرمان في المواجهات السابقة بدوري الأبطال (3-2 بمجموع المباراتين في ربع نهائي 2015-16) وسجل كيفين دي بروينه هدف الفوز في مباراة الإياب بملعب الاتحاد.

• تأهل مانشستر سيتي 4 مرات لنصف نهائي المسابقات الأوروبية، كأس الكؤوس الأوروبية 1969-70 و1970-71 ودوري الأبطال 2015-16، لكنه تأهل للنهائي مرةً واحدة فقط وهي البطولة الأوروبية الوحيدة التي حققها (كأس الكؤوس الأوروبية 1970).

• يعتبر باريس سان جيرمان ثالث فريق فرنسي يصل لنصف نهائي الكأس الأوروبية/دوري الأبطال في نسختين متتاليتين، بعد كل من سانت ايتيان 1975-1976 ومارسيليا 1990-1991.

• يطمح باريس أن يتأهل لثاني نهائي في دوري أبطال أوروبا، وقد يصبح تاسع فريق يصل للنهائي مرتين متتاليتين.

• فاز مانشستر سيتي في 9 من 10 مباريات بدوري الأبطال هذا الموسم (تعادل واحد)، لم ينجح أي فريق إنكليزي في الفوز في 10 مباريات أو أكثر في ذات النسخة بالنظام الحالي للبطولة (منذ 2003-04)، فقط ريـال مدريد 2011-12 الفريق الوحيد الذي فاز في 10 مباريات أو أكثر بنسخة واحدة دون تحقيق لقب البطولة.

• سيخوض مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا ثامن نصف نهائي له في دوري الأبطال، ليتساوي مع جوزيه مورينيو. إلا أنه أكثر مدرب إسباني وصل لهذا الدور لكنه لم يصل مع فريقه لنهائي البطولة منذ 2010-11 عندما كان مدرباً لبرشلونة وفاز في النهائي على مانشستر يونايتد (3-1).

• ساهم كيفين دي بروينه في إحراز 8 أهداف في آخر 7 مباريات بالأدوار الإقصائية من دوري الأبطال (سجل 4 صنع 4)، كما أنه سجل في كلتي المواجهتين ضد باريس سان جيرمان 2015-16. فقط 3 لاعبين في 3 مباريات متتالية ضد فرق فرنسية في البطولة. ميسي، راشفورد (3) ونيمار (4).

• سجل نيمار أو صنع في آخر 3 مباريات في نصف نهائي دوري الأبطال (سجل 3 صنع 1)، كما أنه ساهم في إحراز 9 أهداف في آخر 12 مباراة ضد فرق إنكليزية في البطولة (سجل 5 صنع 4).

• تفوق مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا على 3 مدربين أكثر من تفوقه على ماوريسيو بوتشيتينو خلال مسيرته التدريبية (لعب 18 ف10 ت5 خ3)، لكن بوتشيتينو أخرج غوارديولا من دوري الأبطال في ربع نهائي 2018-19 خلال المواجهة الأوروبية الوحيدة بينهما.