ايقاف الحكم المتهم بالعنصرية في مباراة سان جرمان وباشاك شهير

وأعلن الاتحاد القاري بأنّ كولتيسكو عوقب: "بسبب سلوك غير لائق" حين كان يقوم بمهامه كحكم رابع في تلك المباراة، في حين وجّه "توبيخاً" إلى مواطنه الحكم المساعد في حينها أوكتافيان سوفري بعد شكوى تقدم بها مساعد مدرب الفريق التركي الذي وصفه الحكمان بالشخص "الأسود" نظراٍ للون بشرته.

ولم تحدد اللجنة التأديبية للاتحاد الأوروبي التي ستنشر تفاصيل تقريرها لاحقاً، أياً من الحكمين تفوه بكلمة "الأسود".

وكان الكاميروني بيار ويبو مساعد مدرب الفريق التركي اتهم كولتيسكو بلفظ هذه الكلمة، لكن تحقيقات إضافية بالإضافة إلى الاستماع لتسجيلات صوتية من قبل وسائل إعلام رومانية وجهت الاتهامات باتجاه سوفري.

وأمرت اللجنة التأديبية في الاتحاد القاري الحكمين الرومانيين بمتابعة "برنامج تعليمي" من الآن وحتى نهاية حزيران/يونيو المقبل من دون أن تكشف محتوى هذا البرنامج.

وكان لاعبو باريس سان جيرمان ونظرائهم في باشاك شهير تركوا أرضية ملعب "بارك دي برانس" في العاصمة الفرنسية باريس في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي إثر وقوع هذه الحادثة بعد العبارات العنصرية التي وجهت إلى الجهاز الفني التدريبي للفريق التركي، ما أدى إلى إيقاف المباراة واستكمالها في اليوم التالي بقيادة طاقم تحكيمي هولندي وفاز بها بطل فرنسا 5-1.

وقرّر يويفا أيضاً إيقاف ويبو لمباراة واحدة لما صدر عنه من "تصرف غير رياضي" خلال تلك الحادثة.