اليويفا يقرر تأجيل مباراة أتالانتا وفياريال بسبب سوء الأحوال الجوية

وأكد نادي أتالانتا أن المباراة ستلعب يوم الخميس في وقت يحدده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتساقطت الثلوج بكثافة في بيرغامو ما جعل حكم اللقاء الإنكليزي أنتوني تايلور، بالاشتراك مع مندوب الاتحاد الأوروبي والفريقين، تأجيل اللقاء.

🚨❄️ #AtalantaVillarreal è stata rinviata a causa della neve. Il match verrà recuperato giovedì 9 dicembre con orario che verrà stabilito dalla UEFA. #UCL #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/FjGhDzcDz4 — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 8, 2021



واجتاحت موجة برد شمال إيطاليا، وكان العاملون في ملعب أتالانتا جيويس، يزيلون الثلج من الملعب في محاولة لجعله قابلاً للعب.

ويحتل أتالانتا المركز الثالث في المجموعة السادسة ويجب عليه الفوز بالمباراة من أجل التأهل لدور الـ16، بينما يحتاج فياريال فقط إلى عدم الخسارة للحفاظ على التأهل في المركز الثاني خلف مانشستر يونايتد.

قوبل قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بصفارات احتجاج من جماهير أتالانتا في المدرجات وأطلقت نيران على أرض الملعب، بينما أشادت مجموعة صغيرة من مشجعي فياريال الإسبان بالقرار.