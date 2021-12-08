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دوري أبطال أوروبا

اليويفا يقرر تأجيل مباراة أتالانتا وفياريال بسبب سوء الأحوال الجوية

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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) تأجيل مباراة أتالانتا الإيطالي وضيفه فياريال الإسباني في دوري أبطال أوروبا التي كانت مقررة اليوم الأربعاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

Reuters

وأكد نادي أتالانتا أن المباراة ستلعب يوم الخميس في وقت يحدده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتساقطت الثلوج بكثافة في بيرغامو ما جعل حكم اللقاء الإنكليزي أنتوني تايلور، بالاشتراك مع مندوب الاتحاد الأوروبي والفريقين، تأجيل اللقاء.


واجتاحت موجة برد شمال إيطاليا، وكان العاملون في ملعب أتالانتا جيويس، يزيلون الثلج من الملعب في محاولة لجعله قابلاً للعب.

ويحتل أتالانتا المركز الثالث في المجموعة السادسة ويجب عليه الفوز بالمباراة من أجل التأهل لدور الـ16، بينما يحتاج فياريال فقط إلى عدم الخسارة للحفاظ على التأهل في المركز الثاني خلف مانشستر يونايتد.

قوبل قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بصفارات احتجاج من جماهير أتالانتا في المدرجات وأطلقت نيران على أرض الملعب، بينما أشادت مجموعة صغيرة من مشجعي فياريال الإسبان بالقرار.

أتالانتا دوري أبطال أوروبا فياريال
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