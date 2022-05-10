اليويفا يعتمد النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا بداية من 2024

وسيرتفع بالتالي عدد المباريات التي سيخوضها كل ناد في الدور الأول بنظام المجموعة إلى 8 أمام خصوم مختلفين (4 على أرضه و4 خارجها) بدلاً من 6 أمام ثلاثة خصوم (3 ذهاباً و3 إياباً) بحسب النظام الحالي.

وقال رئيس الاتحاد القاري السلوفيني الكسندر تشيفيرين "نحن واثقون من أن النظام الجديد الذي تم اختياره يمنح التوازن الحقيقي ومن شأنه تطوير ميزان المنافسة وتوفير إيرادات صلبة نستطيع توزيعها على الأندية، رابطات الدوري وعلى كرة قدم للجذور في مختلف أنحاء قارتنا".



وستمنح المقاعد الأربعة الجديدة بحسب المعايير التالية:

- مقعد واحد للنادي الذي يحتل المركز الثالث في الدولة المصنفة خامسة قارياً.

- مقعد واحد للنادي المتوج بدوري بلاده من خلال رفع عدد الاندية المتأهلة عبر "مسار الأبطال" من 4 الى 5.

- مقعدان أخيران للاتحادات التي تحقق أنديتها افضل نتائج جماعية في الموسم السابق (مجموع عدد النقاط الحاصلة عليها مقسومة على عدد الاندية المشاركة).

هذان الاتحادان سيحصلان على مقعد للناد الأفضل تصنيفاً في الدوري المحلي بعد المقاعد المخصّصة لدوري الأبطال.

على سبيل المثال، في نهاية الموسم الحالي، فإن الاتحادين اللذين سيضيفان ممثلاً عنهما في دوري الأبطال بالاعتماد على النتائج الجماعية لأنديتها هما إنكلترا وهولندا.