النجم الأحمر الصربي ينجو من فخ هلسنكي الفنلندي

تقدم سيباستيان دالستروم لهلسنكي في الدقيقة 46 قبل أن يتعادل دوسان يوفانتشيتش للنجم الأحمر في الدقيقة 56 ثم أحرز ريكو ريسكي هدف الفوز لهلسنكي في الدقيقة 90.

وكان الفريق الصربي قد فاز ذهاباً على ملعبه بهدفين دون رد فضمن تأهله بذلك إلى ثالث الأدوار التأهيلية.

من جانبه تخطى روزنبورغ النرويجي عقبة ضيفه باتي بوريسوف من روسيا البيضاء عقب فوزه عليه إياباً الأربعاء بهدفين نظيفين وكان باتي قد فاز ذهاباً (2-1) ما مكن روزنبورغ من التأهل إلى الدور القادم من النسخة الجديدة من البطولة الأوروبية الأهم على صعيد الأندية.

من جهة أخرة اكتسح كارباخ أغدام من أذربيجان شباك ضيفه دوندالك الأيرلندي بثلاثية نظيفة فعبر بسهولة بالتالي إلى الدور التأهيلي الثالث بعد تغلبه في مجموع مباراتي الذهاب والعودة (4-1).

وودع ايك سولنا السويدي منافسات دوري الأبطال مبكراً رغم تغلبه على ضيفه ماريبور السلوفيني (3-2) إيابا لسابق فوز ماريبور بهدفين مقابل هدف على ملعبه ذهاباً فتأهل بالتالي إلى الدور القادم بسبب تسجيله أهدافاً أكثر خارج ملعبه رغم التعادل (4-4) في مجموع لقائي الذهاب والعودة.

وكرر كوبنهاغن الدنماركي فوزه على ضيفه ذا نيو سينتس الويلزي بهدف نظيف، وكان قد فاز عليه خارج ملعبه بثنائية نظيفة، فأكمل الفريق الدنماركي مسيرته بالتالي في البطولة متأهلاً للدور التأهيلي الثالث.