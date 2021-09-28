الموعد يتجدد بين مانشستر يونايتد وفياريال

ويتجدد الموعد بين الفريقين في إعادة لنهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم الماضي، حين خسر "الشياطين الحمر" بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وستكون مباراة الأربعاء فرصة للحارس الإسباني دافيد دي خيا كي يعوض خيبة خسارة غدانسك ضد مواطنه فياريال، إذ لعب الدور الأساسي في حرمان فريقه من لقبه الأول بقيادة المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير بعدما فشل في صد أي من الركلات الترجيحية الـ11 لفياريال، فيما كان اللاعب الوحيد من بين اللاعبين الـ22 الذي يفشل في ترجمة ركلته الترجيحية.

وترتدي المواجهة مع "الغواصة الصفراء" أهمية كبرى ليونايتد ليس لأنها ثأرية، بل لأن "الشياطين الحمر" سقطوا في مباراتهم الأولى أمام يونغ بويز السويسري 1-2 بعدما كانوا السباقين إلى التسجيل عبر نجمهم الجديد-القديم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ما جعلهم قابعين في ذيل المجموعة خلف الفريق السويسري وأتالانتا الإيطالي وفياريال اللذين تعادلا في الجولة الأولى على أرض الأخير 2-2.

وخلافاً لفياريال الذي أجبر ريال مدريد على الاكتفاء بالتعادل السلبي على أرضه السبت، يدخل يونايتد اللقاء بمعنويات مهزوزة بعد تلقيه السبت على أرضه هزيمته الأولى في الدوري الممتاز على يد أستون فيلا (صفر-1) في لقاء أضاع خلاله ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع عبر البرتغالي برونو فرنانديش.

وفي المجموعة السابعة الأقل "نجومية"، يحل إشبيلية الإسباني ضيفاً على فولفسبورغ الألماني وليل الفرنسي ضيفاً على ريد بول سالزبورغ النمساوي وكل فريق يبحث عن انتصاره الأول بعد انتهاء مباراتي الجولة الأولى بالتعادل.

