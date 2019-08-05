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الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال أوروبا

القرعة ترحم الكبار في الدور الإقصائي لدوري أبطال أوروبا

رأفت قرعة الدور الإقصائي من دوري أبطال أوروبا التي سحبت اليوم الإثنين بكبار المسابقة في إطار سعيهم للوصول إلى دور المجموعات.

Reuters

وسيلعب المتأهل من مباراة أياكس الهولندي وباوك اليوناني مع الصاعد من لقاء أبويل القبرصي وكاراباخ الأذربيجاني.

وينتظر يونغ بويز السويسري في الدور الإقصائي المتأهل من مواجهة كرافينا زفيزدا الصربي وكوبنهاغن الدنماركي، وكذلك سيلتقي سلافيا براغ التشيكي مع صاحب بطاقة الصعود من مواجهة كلوج الروماني وسلتيك الاسكتلندي.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية أيضاً:

دينامو زغرب الكرواتي أو فرنكفاروس الهنغاري مع ماريبور السلوفيني أو روسينبورغ النرويجي.

بازل السويسري أو لاسك النمسوي مع كلوب بروج البلجيكي أو دينامو كييف الأوكراني.

إسطنبول باشاكشهير التركي أو أولمبياكوس اليوناني مع كراسنودار الروسي أو بورتو البرتغالي.

أياكس أمستردام
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