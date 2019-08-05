القرعة ترحم الكبار في الدور الإقصائي لدوري أبطال أوروبا

وسيلعب المتأهل من مباراة أياكس الهولندي وباوك اليوناني مع الصاعد من لقاء أبويل القبرصي وكاراباخ الأذربيجاني.

وينتظر يونغ بويز السويسري في الدور الإقصائي المتأهل من مواجهة كرافينا زفيزدا الصربي وكوبنهاغن الدنماركي، وكذلك سيلتقي سلافيا براغ التشيكي مع صاحب بطاقة الصعود من مواجهة كلوج الروماني وسلتيك الاسكتلندي.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية أيضاً:

دينامو زغرب الكرواتي أو فرنكفاروس الهنغاري مع ماريبور السلوفيني أو روسينبورغ النرويجي.

بازل السويسري أو لاسك النمسوي مع كلوب بروج البلجيكي أو دينامو كييف الأوكراني.

إسطنبول باشاكشهير التركي أو أولمبياكوس اليوناني مع كراسنودار الروسي أو بورتو البرتغالي.