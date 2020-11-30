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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

الفرنسية فرابار تدخل التاريخ كأول حكمة ساحة في دوري أبطال أوروبا

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ستدخل الفرنسية ستيفاني فرابار التاريخ بعد تعيينها لقيادة مباراة الأربعاء بين يوفنتوس ودينامو كييف، لتصبح بذلك أول امرأة تقود لقاء في مسابقة دوري أبطال أوروبا بحسب ما أعلن اليويفا.

AFP

وسبق لابنة الـ36 عاما أن دخلت التاريخ كأول امرأة تقود مباراة في الدوري الفرنسي لكرة القدم، ثم كررت الإنجاز ذاته بقيادتها مباراة الكأس السوبر الأوروبية بين تشيلسي وليفربول الإنكليزيين عام 2019، قبل أن تسجل الشهر الماضي بدايتها في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وهي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين امرأة لقيادة مباراة في المسابقة الأهم على الإطلاق على صعيد الأندية.

ويلتقي يوفنتوس مع دينامو كييف الأربعاء في تورينو ضمن منافسات المجموعة السابعة التي حسمت بطاقتيها الى ثمن النهائي لصالح بطل إيطاليا في المواسم التسعة الماضية وبرشلونة الإسباني قبل جولتين على ختام دور المجموعات.
                  
                  
 

دوري أبطال أوروبا ستيفاني فرابار
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