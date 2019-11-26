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خليجي 24
دوري أبطال أوروبا

الفرق المتأهلة إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2019 - 2020

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كشفت مباريات المراحل الماضية من دوري أبطال أوروبا عن أسماء بعض الفرق المتأهلة إلى دور الستة عشر من دوري الأبطال.

AFP

وانضم مع مباريات المرحلة الخامسة الثلاثاء المزيد من الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى الأندية التي تأهلت مسبقاً مثل باريس سان جيرمان الفرنسي وبارين ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي وغيرهم.

ترتيب المجموعات في دوري أبطال أوروبا

وستكشف مباريات المرحلة الخامسة عن أندية جديدة تضاف إلى تلك التي أصبحت مسبقاً من الفرق المتأهلة إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ما هي الفرق المتأهلة إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا؟

الفرق المتأهلة إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2019 - 2020

الفرق المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا متصدرة

الفرق المتأهلة في المركز الثاني

المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان - لم يضمن الصدارة

المجموعة الثانية: بايرن ميونيخ - لم يضمن الصدارة

المجموعة الثالثة: لم يعرف بعد

المجموعة الرابعة: يوفنتوس - لم يضمن الصدارة

المجموعة الخامسة: لم يعرف بعد

المجموعة السادسة: لم يعرف بعد

المجموعة السابعة: لم يعرف بعد

المجموعة الثامنة: لم يعرف بعد

المجموعة الأولى: ريال مدريد

المجموعة الثانية: لم يعرف بعد

المجموعة الثالة: لم يعرف بعد

المجموعة الرابعة: لم يعرف بعد

المجموعة الخامسة: لم يعرف بعد

المجموعة السادسة: لم يعرف بعد

المجموعة السابعة: لم يعرف بعد

المجموعة الثامنة: لم يعرف بعد


وتأهل يوفنتوس في المرحلة الرابعة عقب تجاوزه لوكوموتيف موسكو 2-1، بينما ضمن ريال مدريد تأهله مستفيداً من تعثر كلوب بروج البلجيكي بالتعادل أمام غلطة سراي التركي.

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