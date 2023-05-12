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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

الـ"يويفا": ليس هناك نية لتغيير مكان إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا

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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ينفي أي نية لتغيير مكان إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا العام مؤكداً إقامة المباراة في إسطنبول.

reuters


 

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