الـ"يويفا": ليس هناك نية لتغيير مكان إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا من قبل beIN SPORTS May 12, 2023 15:35 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ينفي أي نية لتغيير مكان إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا العام مؤكداً إقامة المباراة في إسطنبول. reuters دوري أبطال أوروبا نهائي دوري أبطال أوروبا السابق الإصابة تنهي موسم الجزائري الد اقرأ التالي - آخر الأحداث May 12, 2023 15:35 ليس هناك نية لتغيير مكان إقامة نهائي دوري الأبطال May 11, 2023 15:42 الإصابة تنهي موسم الجزائري الدولي بن ناصر May 11, 2023 00:13 ماذا قال لاوتارو مارتينيز عن مواجهة ميلان ؟ May 11, 2023 00:02 مخيتريان: "يجب علينا أن نفكّر في مباراة العودة" May 10, 2023 23:51 بيولي: ميلان قادر على العودة في الإياب May 10, 2023 23:41 إنزاغي: حلمنا الآن الوصول إلى المباراة النهائية May 10, 2023 23:19 أرقام وحقائق من مباراة ميلان وإنتر May 10, 2023 22:22 إنتر يعود بأسبقية مريحة من ميدان جاره ميلان May 10, 2023 19:38 رافاييل لياو يغيب عن مواجهة ميلان أمام إنتر May 10, 2023 12:06 إنتر بجاهزيته الكاملة أمام ميلان