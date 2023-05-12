الـ"يويفا": ليس هناك نية لتغيير مكان إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا

من قبل beIN SPORTS May 12, 2023 15:35 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ينفي أي نية لتغيير مكان إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا العام مؤكداً إقامة المباراة في إسطنبول.