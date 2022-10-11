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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
دوري أبطال أوروبا

التعادل يحسم مواجهة باريس سان جيرمان وضيفه بنفيكا

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه بنفيكا البرتغالي الثلاثاء في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة الثامنة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

Reuters
دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بنفيكا
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