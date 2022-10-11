التعادل يحسم مواجهة باريس سان جيرمان وضيفه بنفيكا من قبل beIN SPORTS October 11, 2022 22:54 حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه بنفيكا البرتغالي الثلاثاء في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة الثامنة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. Reuters دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بنفيكا السابق تشلسي يكرر فوزه على ميلان ويعت اقرأ التالي ريال مدريد يعبر إلى ثمن نهائي اقرأ - آخر الأحداث October 11, 2022 23:07 تعادل دورتموند وإشبيلية يمنح سيتي تذكرة العبور October 11, 2022 23:06 ريال مدريد يعبر إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا October 11, 2022 22:54 التعادل يحسم مواجهة باريس سان جيرمان وضيفه بنفيكا October 11, 2022 22:42 تشلسي يكرر فوزه على ميلان ويعتلي الصدارة October 11, 2022 22:04 مبابي يواصل التوهّج مع باريس سان جيرمان October 11, 2022 21:08 مانشستر سيتي يعود بتعادل سلبي من أرض كوبنهاغن October 11, 2022 21:07 يوفنتوس يواصل نتائجه المخيّبة October 11, 2022 14:08 نوير يغيب عن تمارين بايرن لإصابة طفيفة في كتفه October 11, 2022 13:43 بايرن وسان جيرمان وسيتي على أعتاب ثمن النهائي October 11, 2022 12:04 مانشستر سيتي ودورتموند يبحثان عن ضمان التأهل