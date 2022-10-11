التعادل يحسم مواجهة باريس سان جيرمان وضيفه بنفيكا

من قبل beIN SPORTS October 11, 2022 22:54 حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه بنفيكا البرتغالي الثلاثاء في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة الثامنة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.