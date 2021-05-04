التشكيلة الرسمية لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان



أعلن الاتحاد الأوروبي في موقعه الرسمي على الإنترنت عن التشكيلة الرسمية لكل من باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنكليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي الذي يخوض المباراة على أرضه منطقية إلى حد كبير مع تواجد معظم نجوم لقاء الذهاب الذي انتهى لصالح الفريق الإنكليزي 2-1، مثل الجزائري رياض محرز والبلجيكي دي بروين وفودين والألماني غوندوغان.

أما تشكيلة باريس سان جيرمان الأساسية فسيغيب عنها نجم الفريق كيليان مبابي الذي جلس على دكة البدلاء بسبب الإصابة، لكنها ستضم البرازيلي نيمار والإيطالي فيراتي والكوستاريكي نافاس وغيرهم من النجوم.

التشكيلة الرسمية لباريس سان جيرمان

🗒️ TEAM NEWS: Mbappé on the bench for Paris, with Icardi taking over up front. Further back, Herrera replaces the suspended Gueye and Diallo comes in for Bakker.@PSG_English | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 4, 2021

التشكيلة الرسمية لمانشستر سيتي