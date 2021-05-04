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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

التشكيلة الرسمية لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

التشكيلة الرسمية لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان لم تفصح عن الكثير من المفاجآت باستثناء جلوس نجم الضيف على دكة البدلاء.

Reuters


أعلن الاتحاد الأوروبي في موقعه الرسمي على الإنترنت عن التشكيلة الرسمية لكل من باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنكليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي الذي يخوض المباراة على أرضه منطقية إلى حد كبير مع تواجد معظم نجوم لقاء الذهاب الذي انتهى لصالح الفريق الإنكليزي 2-1، مثل الجزائري رياض محرز والبلجيكي دي بروين وفودين والألماني غوندوغان.

أما تشكيلة باريس سان جيرمان الأساسية فسيغيب عنها نجم الفريق كيليان مبابي الذي جلس على دكة البدلاء بسبب الإصابة، لكنها ستضم البرازيلي نيمار والإيطالي فيراتي والكوستاريكي نافاس وغيرهم من النجوم.

التشكيلة الرسمية لباريس سان جيرمان

التشكيلة الرسمية لمانشستر سيتي

 

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