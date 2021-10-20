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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

الاعتداء على مشجع لمانشستر سيتي في بلجيكا

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يتواجد أحد مشجعي مانشستر سيتي في المستشفى بحالة حرجة بعد تعرضه للاعتداء من خمسة أشخاص تم توقيفهم، بعد فوز الفريق الإنكليزي على مضيفه كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

reuters

تعرض مشجع لسيتي من الجنسية البلجيكية للضرب المبرح في إحدى محطات الخدمة على الطريق العام حيث سرق المشجعون المنافسون وشاح ناديه.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على خمسة أشخاص بعد الشجار الذي بدأ داخل متجر واستمر خارجه.

وذكرت في بيان "حياته في خطر. الضحية هو رجل يبلغ 63 عامًا من نينوفي".

وجاء في بيان لسيتي "يشعر الجميع في مانشستر سيتي بالصدمة والحزن لسماع تقارير عن هجوم على أحد مشجعينا بعد مباراة دوري أبطال أوروبا في بروج الليلة الماضية".

وتابع "نحن نعمل حاليًا مع نظرائنا في كلوب بروج بالإضافة إلى الشرطة البلجيكية وشرطة مانشستر الكبرى للحصول على مزيد من المعلومات".

وكتب نجل الضحية على تويتر "تركوا والدي ليموت بعد فعل عنف طائش".
 

دوري أبطال أوروبا كلوب بروج مانشستر سيتي
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