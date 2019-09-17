الإصابة تُبعد ستونز عن مانشستر سيتي أسابيع

وأفاد غوارديولا في مؤتمر صحفي عقد قبل بدء مشوار الفريق في مسابقة دوري أبطال أوروبا غداً الأربعاء ضد مضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني في المجموعة الثالثة، أن ستونز "أصيب هذا الصباح" وسيغيب "أربعة، خمسة أو ستة أسابيع. إنها مشكلة عضلية"، من دون أن يحدد مكان الإصابة.

وتشكل إصابة ستونز ضربة أخرى لبطل الدوري الممتاز الذي خسر هذا الصيف قائده البلجيكي فنسان كومباني المنتقل إلى أندرلخت، فيما لن يتمكن من الاعتماد على الفرنسي إيميريك لابورت حتى أوائل 2020 على أقل تقدير بسبب إصابة في ركبته اليمنى، ما يجعل الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي قلب الدفاع الحقيقي الوحيد الموجود في تصرف غوارديولا.

وأقر غوارديولا الذي مني فريقه السبت بهزيمته الأولى في الدوري الممتاز لهذا الموسم على يد نوريتش سيتي (2-3) في المرحلة الخامسة، "بالنسبة لي، كمدرب، هذا تحد هائل ألا يكون هناك سوى قلب دفاع وحيد هو أوتاميندي"، مضيفاً "لكن هناك... الروحية والالتزام".

وتابع "سنفعل كل ما بإمكاننا لمعالجة هذه المشكلة".



