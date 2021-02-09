الإصابة تُبعد دي ماريا عن مواجهة برشلونة

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي الثلاثاء غياب مواطنه أنخل دي ماريا عن المباراة ضد برشلونة الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وذلك بسبب إصابة في فخذه.

وأوضح النادي الباريسي أن الجناح الأرجنتيني يعاني من تمزق عضلي في فخذه الأيمن تعرض له في الشوط الأول من الكلاسيكو ضد مضيفه مرسيليا الأحد في الدوري الفرنسي.

وأضاف النادي في بيان "انه سيتم إجراء تقييم جديد في غضون أسبوع لتوضيح التوقعات" بخصوص مدة الغياب دون التطرق اليها.

وفي مؤتمر صحافي الثلاثاء عشية مواجهة المضيف كاين من الدرجة الثانية في دور الـ32 لمسابقة الكأس المحلية، كشف بوتشيتينو عن مشاركة دي ماريا، بقوله: "أنخل لن يكون جاهزا لمواجهة برشلونة".

وأضاف "أنخل لاعب مهم بالنسبة لنا، لكن لدينا فريق كبير، مع لاعبين يمكنهم الفوز بالمباريات، وهذا هو هدفنا".

وقبل قمة الـ"كامب نو"، سيلعب باريس سان جيرمان مع كاين، ثم يستقبل نيس السبت المقبل في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري.