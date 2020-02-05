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الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال أوروبا

الإصابة تحرم بوروسيا دورتموند من جهود رويس أربعة أسابيع

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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم الأربعاء أن قائده ماركو رويس تعرض لإصابة عضلية ستبعده عن الملاعب حوالي أربعة أسابيع، ما يعني غيابه عن ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نحو أسبوعين.

Reuters

وأصيب رويس في اللحظات الأخيرة من المباراة التي خسرها فريقه أمام مضيفه فيردر بريمن 2-3 الثلاثاء في الدور ثمن النهائي لكأس ألمانيا.

وتوقع الطاقم الطبي في دورتموند أن تستمر فترة غياب اللاعب البالغ 30 عاما "لمدة أربعة أسابيع تقريبا"، بحسب ما أفاد به النادي على حسابه الرسمي على "تويتر"، دون أن يؤكد إمكانية مشاركته في مباراة الإياب.

ويلتقي الفريقان ذهابا في 18 الجاري في ألمانيا وإيابا في 11 آذار/مارس القادم في العاصمة الفرنسية.

وفقد دورتموند، ثالث الدوري بفارق ثلاث نقاط عن بايرن المتصدر ونقطتين عن لايبزيغ الثاني، بإصابة رويس أحد أهم عناصره، إذ أحرز الدولي الألماني منذ بداية الموسم 11 هدفا وقدم خمس تمريرات حاسمة في الدوري.

وستفتح إصابة رويس باب المشاركة بشكل أكبر أمام لاعب دورتموند الجديد النرويجي إرلينغ هالاند.
 

بوروسيا دورتموند ماركو رويس
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