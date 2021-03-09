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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

الإصابة تبعد بيكيه وأرواخو عن مواجهة سان جيرمان

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أعلن نادي برشلونة غياب الثنائي جيرارد بيكيه ورونالد أراوخو عن مواجهة إياب دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان بسبب الإصابة.

AFP

وكان باريس سان جيرمان الذي يستقبل برشلونة غداً الأربعاء في ملعبه "بارك دي برانس" فاز في مواجهة الذهاب خارج قواعده على الفريق الكتالوني (4-1) ووضع قدماً في ربع نهائي المسابقة الأوروبية العريقة.
 

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