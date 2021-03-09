الإصابة تبعد بيكيه وأرواخو عن مواجهة سان جيرمان

وكان باريس سان جيرمان الذي يستقبل برشلونة غداً الأربعاء في ملعبه "بارك دي برانس" فاز في مواجهة الذهاب خارج قواعده على الفريق الكتالوني (4-1) ووضع قدماً في ربع نهائي المسابقة الأوروبية العريقة.

