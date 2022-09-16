اشترك وشاهد أقوى مباريات كبرى الدوريات الأوروبية

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من قبل beIN SPORTS September 16, 2022 11:18 أقصى درجات الحماس يوم الأحد، حيث سيجمع هذا اليوم منافسة قوية بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد ضمن الدوري الإسباني، بينما سيكون ليون بمواجهة باريس سان جيرمان ضمن الدوري الفرنسي.