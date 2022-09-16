اشترك وشاهد أقوى مباريات كبرى الدوريات الأوروبية من قبل beIN SPORTS September 16, 2022 11:18 أقصى درجات الحماس يوم الأحد، حيث سيجمع هذا اليوم منافسة قوية بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد ضمن الدوري الإسباني، بينما سيكون ليون بمواجهة باريس سان جيرمان ضمن الدوري الفرنسي. beIN SPORTS اشترك وكن في قلب الحدث وشاهد أقوى بطولات كرة القدم العالمية.للاشتراك .. اضغط هنا أولمبيك ليون باريس سان جيرمان أتلتيكو مدريد الدوري الفرنسي الدوري الإسباني ريال مدريد السابق هالاند يتحدث عن هدفه المميز اقرأ التالي - آخر الأحداث September 16, 2022 11:18 اشترك وشاهد أقوى مباريات كبرى الدوريات الأوروبية September 14, 2022 23:51 هالاند يتحدث عن هدفه المميز September 14, 2022 23:42 أنشيلوتي: "لم تكن مباراة سهلة" September 14, 2022 23:31 تشلسي يكتفي بالتعادل مع زالتسبورغ September 14, 2022 23:26 فوز ثان توالياً لنابولي September 14, 2022 23:24 يوفي يسقط مجدداً September 14, 2022 22:59 باريس سان جيرمان بالعلامة الكاملة September 14, 2022 22:52 ريال مدريد ينتزع فوزًا عسيرًا من لايبتسيش September 14, 2022 20:21 سلتيك يُجبر شاختار دونيتسك على التعادل September 14, 2022 19:48 مانشستر سيتي يقلب الطاولة على ضيفه دورتموند