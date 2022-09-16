اشترك وشاهد أقوى مباريات كبرى الدوريات الأوروبية

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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
دوري أبطال أوروبا

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أقصى درجات الحماس يوم الأحد، حيث سيجمع هذا اليوم منافسة قوية بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد ضمن الدوري الإسباني، بينما سيكون ليون بمواجهة باريس سان جيرمان ضمن الدوري الفرنسي.

beIN SPORTS

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أولمبيك ليون باريس سان جيرمان أتلتيكو مدريد الدوري الفرنسي الدوري الإسباني ريال مدريد
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