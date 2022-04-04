اشترك وشاهد أقوى المواجهات في ربع نهائي أبطال أوروبا من قبل beIN SPORTS April 4, 2022 11:59 شاهد المنافسة تحتدم في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حيث مواجهات بنفيكا x ليفربول ومانشستر سيتي X أتلتيكو مدريد وفياريال X بايرن ميونيخ وتشيلسي X ريال مدريد. beIN SPORTS اشترك ولا تفوت أقوى المباريات. للاشتراك اضغط هنا دوري أبطال أوروبا السابق مواجهات نارية في ربع نهائي دور اقرأ التالي مانشستر سيتي وليفربول أمام صدا اقرأ ar آخر الأحداث April 4, 2022 13:02 مانشستر سيتي وليفربول أمام صدامين مرتقبين أوروبيا April 4, 2022 11:59 شاهد أقوى المواجهات في ربع نهائي أبطال أوروبا March 18, 2022 12:21 مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا March 18, 2022 10:06 رودري: "أريد الفوز بدوري الأبطال" March 16, 2022 23:03 تشيلسي يحسم صعوده إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا March 16, 2022 22:44 الغواصات الصفراء تُغرق يوفنتوس وتبلغ ربع النهائي March 16, 2022 09:48 أوبلاك "صمام الأمان" في أتلتيكو مدريد March 16, 2022 09:44 يوفنتوس – فياريال .. قمّة منتظرة March 16, 2022 09:43 تشيلسي لتجاوز مصاعبه الإدارية والفوز على ليل March 15, 2022 22:52 بنفيكا يهزم أياكس في عقر داره ويبلغ ربع النهائي آخر الأحداث April 4, 2022 13:02 مانشستر سيتي وليفربول أمام صدامين مرتقبين أوروبيا April 4, 2022 11:59 شاهد أقوى المواجهات في ربع نهائي أبطال أوروبا March 18, 2022 12:21 مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا March 18, 2022 10:06 رودري: "أريد الفوز بدوري الأبطال" March 16, 2022 23:03 تشيلسي يحسم صعوده إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا March 16, 2022 22:44 الغواصات الصفراء تُغرق يوفنتوس وتبلغ ربع النهائي March 16, 2022 09:48 أوبلاك "صمام الأمان" في أتلتيكو مدريد March 16, 2022 09:44 يوفنتوس – فياريال .. قمّة منتظرة March 16, 2022 09:43 تشيلسي لتجاوز مصاعبه الإدارية والفوز على ليل March 15, 2022 22:52 بنفيكا يهزم أياكس في عقر داره ويبلغ ربع النهائي