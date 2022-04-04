اشترك وشاهد أقوى المواجهات في ربع نهائي أبطال أوروبا

من قبل beIN SPORTS April 4, 2022 11:59 شاهد المنافسة تحتدم في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حيث مواجهات بنفيكا x ليفربول ومانشستر سيتي X أتلتيكو مدريد وفياريال X بايرن ميونيخ وتشيلسي X ريال مدريد.