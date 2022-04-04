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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
دوري أبطال أوروبا

اشترك وشاهد أقوى المواجهات في ربع نهائي أبطال أوروبا

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شاهد المنافسة تحتدم في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حيث مواجهات بنفيكا x ليفربول ومانشستر سيتي X أتلتيكو مدريد وفياريال X بايرن ميونيخ وتشيلسي X ريال مدريد.

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