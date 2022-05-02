استبعاد الأندية الروسية من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

Russia will not participate in this summer's UEFA Women's EURO 2022.



Portugal, the opponent defeated by Russia in the qualifying play-offs, will now participate in Group C.



Additionally, Russian teams will not participate in UEFA club competitions next season.



More info: ⬇️ — UEFA (@UEFA) May 2, 2022



وجاء في بيان للهيئة القارية "لن يكون لروسيا أي أندية تشارك في مسابقات الأندية المنضوية تحت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في موسم 2022-2023"، بما فيها دوري الأبطال، الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وغيرها.

كما ضمت العقوبات حرمان منتخب السيدات من المشاركة في كأس أوروبا لكرة القدم المقررة في إنكلترا في تموز/يوليو المقبل على أن يحل المنتخب البرتغالي مكانه.

وسبق أن استبعد يويفا والاتحاد الدولي (فيفا) في 28 شباط/فبراير الماضي جميع الفرق والمنتخبات الروسية من بطولاتهما "حتى إشعار آخر"، في أعقاب غزو أوكرانيا، ما أدى الى حرمان المنتخب الروسي من خوض الملحق المؤهل الى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر المقررة نهاية العام الحالي.

وسحب الاتحاد الروسي في 30 آذار/مارس الفائت الاستئناف المقدّم ضد فيفا بشأن إقصائه من تصفيات كأس العالم بعد أن كانت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" رفضت قبل أيام استئنافه عقوبة استبعاده من المنافسات الدولية. ولم يعتبر هذا القرار حينها حكما مسبقًا على الحكم المستقبلي للمحكمة الرياضية في موضوع النزاع.

إلاّ أنّ الاتحاد الروسي كان أكد أنه سيواصل استئنافه ضد الاتحاد الأوروبي للعبة الذي منع أنديته ومنتخباته من المشاركة في المسابقات القارية، ولكن المحكمة قالت في أوائل نيسان/أبريل إنها "لم تحدد بعد الموعد لهذه الإجراءات".

كما أعلن يويفا الاثنين أن "العرض المقدم من الاتحاد الروسي لكرة القدم لاستضافة نهائيات كأس أوروبا 2028 أو 2032 لا يستوفي الشروط".

وطالت العقوبات أيضًا المنتخب الروسي المشارك في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية، وتصفيات كأس العالم 2023 للسيدات وكأس أوروبا لما دون 21 عامًا، مسابقة "كونفرنس ليغ" وبطولات كرة الصالات.

وستؤدي هذه القرارات إلى حرمان زنيت سان بطرسبورغ المتوج بطلاً للدوري الروسي في الموسم الحالي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



