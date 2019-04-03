اجتماع أوروبي لبحث تعديلات دوري الأبطال

وأشارت المصادر إلى أن هذا الاجتماع سيعقد على مستوى اللجان التنفيذية، بمشاركة رئيس الاتحاد القاري السلوفيني ألكسندر تشيفيرين ورئيس رابطة الدوريات الأوروبية السويدي لارس-كريستر أولسون.

وأكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لوكالة فرانس برس إن "اليويفا سيلتقي ممثلين للدوريات في الأسابيع المقبلة".

من جهته، أفاد مصدر مقرب من الملف أن الاجتماع سيعقد في الثامن من أيار/مايو، وذلك إما في مقر الاتحاد القاري في مدينة نيون السويسرية، أو في جنيف، موضحاً أن "الهدف هو بحث مشاريع إصلاح دوري الأبطال التي أعدتها رابطة الأندية الأوروبية".

وبحسب التقارير الصحافية، تتمحور الإصلاحات الجذرية التي تأمل رابطة الأندية باعتمادها بعد خمسة أعوام، حول تغيير كبير في دور المجموعات يشمل توزيع الفرق على أربع مجموعات من ثماني فرق بدلاً من الصيغة الحالية لثماني مجموعات من أربعة فرق.

كما تشمل اقتراحات متعلقة ببلوغ الأدوار الإقصائية والموسم المقبل، وإقامة مباريات في نهاية الأسبوع بدلاً من الثلاثاء والأربعاء فقط باستثناء النهائي، ما سيؤثر على برامج الدوريات التي تقام غالبيتها السبت والأحد.

وقال المتحدث باسم رابطة الدوريات الأوروبية ألبرتو كولومبو لفرانس برس "نريد بالتأكيد حماية مباريات عطلة نهاية الأسبوع وبطولاتنا المحلية".

وبحسب التقارير، تقدم رئيس رابطة الأندية رئيس يوفنتوس الإيطالي أندريا أنييلي بهذه الاقتراحات، وهي لقيت معارضة علنية من رابطة الدوري الألماني التي اعتبر نائب رئيسها بيتر بيترز أن على الدوريات الأوروبية أن "تدافع عن نفسها" في مواجهتها.