اتهام مشجع لمارسيليا بمحاولة القتل لإطلاقه مقذوفة



وقال المدعي العام إن الرجل البالغ من العمر 26 عامًا اعترف بأنّه "صاحب المقذوفة التي وُجهت نحو موقف السيارات الخاص بالجماهير الزائرة" خلال المباراة في المدينة الساحلية بجنوب فرنسا في 13 أيلول/سبتمبر الفائت.

أفرج القاضي عن المتهم الجمعة وهو قرار استأنفه الادعاء الفرنسي.

وأصيب الضحية، وهو رجل يبلغ من العمر 65 عامًا، في عنقه واحتاج إلى العلاج في المستشفى ومن المتوقع أن يأخذ أربعة أشهر إجازة من العمل. بينما أصيب صديقه (64 عامًا) بحروق في يده وهو يحاول إبعاد المقذوفة.

شابت المباراة التي خسرها مرسيليا صفر-1 حوادث شغب اعتُقل على إثرها 17 شخصًا.

تمّ إطلاق قنابل دخانية من موقف السيارات الخاص بالزوار حيث تجمع أكثر من 3000 مشجع ألماني، كما أطلق مشجعو ملرسيليا المقذوفات والألعاب النارية.

وحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام في مارسيليا، أصيب المشجع الألماني بمقذوفة أطلقت من "أسفل المدرج الشمالي" لملعب فيلودروم.

وعاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مارسيليا بمباراة خلف أبواب موصدة في دوري الأبطال ضد سبورتينغ لشبونة البرتغالي (فاز الفريق الفرنسي 4-1).

يلتقي فرانكفورت ومارسيليا في ألمانيا ضمن الجولة الخامسة الأربعاء المقبل.

