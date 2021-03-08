اتفاق "في الأسابيع القليلة المقبلة" بشأن مستقبل دوري الأبطال

وقال أنييلي بعد الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية: "في غضون أسابيع قليلة، يجب أن يتم تسوية كل شيء بشكل أو بآخر"، مؤكداً الإجماع على تعديل شكل دور المجموعات ورفع عدد الفرق المشاركة من 32 إلى 36.

وأفاد إنّ السؤال الرئيسي المطروح هو لمن ستخصص هذه: "المراكز الأربعة الإضافية"، هل يجب أن يُمنح الدوري الفرنسي معقداً رابعاً؟ هل يجب أن ينال وصيف من الدوريات الأدنى تصنيفاً مقعداً مباشراً؟ أو يجب تخصيصها للأندية العريقة في أوروبا نظراً إلى تاريخها المجيد في القارة؟.

وتصرّ رابطة الدوري الأوروبية على أن تستند المشاركة القارية للأندية على النتائج التي تحققها في بطولاتها المحلية، في حين أن نظاماً يعتمد على تصنيف الاتحاد الأوروبي للعبة يرجح كفة أندية مثل أرسنال وليفربول الإنكليزيين أو بوروسيا دورتموند الألماني حتى وإن كان ترتيبها المحلي لا يخولها المشاركة.

لكن باستثناء هذه النقطة العالقة، فإنّ الانتقال إلى ما بات يعرف بـ "النظام السويسري" أصبح الآن محسوماً و"قريباً جدا من الوصول إلى دوري أبطال مثالي" بحسب ما أشار أنييلي.

ومن المفترض أن يبدأ العمل بالنظام الجديد في 2024، وذلك في ظلّ خشيته من اعتماد بطولة رديفة "سوبر ليغ" تضم فقط الأندية الكبرى في القارة العجوز.

وتطرق أنييلي إلى ذلك قائلاً: "ما يخص هذه التخمينات، فهي موجودة منذ 20 عاماً"، في حين أنّ هذا التهديد المتكرر بالانفصال يسمح للأندية الكبرى بالضغط على الاتحاد الأوروبي في إطار الدفاع عن مصالحها.

وبحسب "النظام السويسري" ستشارك كلّ الفرق الـ36 في دوري واحد وتواجه عشرة أندية مختلفة، في أبرز مؤشرات الاصلاح على المسابقة الأشهر عالمياً للأندية.

وبعد سحب القرعة مع تحديد لرؤوس المجموعات، يخوض كل فريق خمس مباريات على أرضه ثم خمس مباريات خارج ملعبه، ضد أندية من مستويات مختلفة.

وتمّ تصميم النظام الجديد لخوض عدد أقل من المباريات الهامشية في المجموعات وأكبر بين الأندية الكبرى في القارة.

وبعد خوض عشر مباريات، تتأهل الأندية الـ16 الأولى في الترتيب إلى الدور الإقصائي، والأندية بين المركزين 17 و24 إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وفي الدور الإقصائي الأول، يواجه المتصدر صاحب المركز السادس عشر الأخير، والثاني يواجه الخامس عشر... في نظام مشابه الى حدٍّ ما الأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين "أن بي ايه".