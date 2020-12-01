إيموبيلي يعود إلى "سيغنال إيدونا بارك" باحثاً عن ثأر شخصي

فبعد موسم رائع سجل خلاله بقميص تورينو 22 هدفا في 33 مباراة في الدوري الإيطالي، قرر دورتموند التعاقد مع إيموبيلي في صيف 2014، مانحاً المهاجم الإيطالي فرصة خوض تجربته الأولى بعيدا عن "سيري أ".

لكن هذه التجربة كانت من أسوأ مراحل مسيرة إيموبيلي الذي وجد نفسه بعد موسم وحيد فقط خارج النادي، وذلك بإعارته إلى إشبيلية الإسباني نتيجة فشله في تكرار المستوى الذي ظهر به مع تورينو، حيث اكتفى بثلاثة أهداف فقط في 24 مباراة خاضها في الدوري الألماني.

لكن التجربة الخارجية الثانية، لم تكن أفضل من الأولى إذ عانى إيموبيلي في إسبانيا وخاض ثماني مباريات فقط في "لا ليغا" سجل خلالها هدفين، ما دفعه للعودة بعد ستة أشهر فقط الى بلاده من أجل الدفاع مجدداً عن ألوان تورينو على سبيل الإعارة من دورتموند قبل أن يوقع في نهاية فترة الإعارة مع لاتسيو في تموز/يوليو 2016.

وبعد أن نجح في قيادة لاتسيو للفوز على دورتموند 3-1 ذهاباً بتسجيله الهدف الأول في أول مباراة لنادي العاصمة في المسابقة منذ موسم 2007-2008، يأمل إيموبيلي أن يكرر الأمر الأربعاء في زيارته الأولى لملعب فريقه السابق، ما سيمنح "بيانكوشيلستي" بطاقة العبور الى ثمن النهائي وانتزاع الصدارة من ضيفه الألماني الذي يتربع عليها بفارق نقطة عن ضيفه.

وعلى غرار الموسم الماضي الذي توج فيه أفضل هداف في الدوريات الأوروبية بـ36 هدفاً، يقدم ابن الثلاثين عاماً أداء مميزاً في مستهل الموسم الحالي، إذ سجل 5 أهداف في 7 مباريات خاضها في الدوري الإيطالي و8 في 9 ضمن جميع المسابقات، بينها 3 في دوري الأبطال من أصل مباراتين فقط إذ غاب عن التعادلين مع بروج البلجيكي وزينيت سان بطرسبورغ الروسي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

بالنسبة لمدربه سيموني إينزاغي، فإن إيموبيلي "مهم لطريقة لعبنا كرة القدم. سيعزز حظوظ لاتسيو والمنتخب الإيطالي أيضا".

بالمجمل، سجل إيموبيلي سبعة أهداف في دوري أبطال أوروبا في 12 مشاركة مع لاتسيو ودورتموند وإشبيلية وفريق بدايته الاحترافية يوفنتوس (دافع عن ألوان الأخير بين 2009 و2012 مع اعارته لثلاث فرق خلال تلك الفترة)، كما كان وصيف أفضل هداف لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" موسم 2017-2018 (ثمانية أهداف).

ورغم نجاحه الملفت مع لاتسيو، انتقد اللاعب الذي يطلق عليه الجمهور لقب "الملك تشيرو"، لفشله في نقل نجاحه المحلي الى خارج البلاد، لاسيما مع دورتموند.

يبرر إيموبيلي سبب فشله مع الفريق الألماني بالقول "وصلت الى دورتموند في الوقت الخاطىء، خلال تغيير في الأجيال. واجهت بعض الصعوبات لكني لن أتحدث عنها. أدرك عندما أكون جديراً بالاشادة أو حين أستحق الانتقاد".