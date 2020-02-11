العربية
English
الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال أوروبا

إيمري: "ريمونتادا برشلونة حدثت بسبب غياب الـVAR"

من قبل

شنّ الإسباني أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان السابق هجوماً جديداً على قرارات التحكيم خلال مباراة فريقه وبرشلونة الإسباني 2017.

AFP

واعتبر إيمري أنّ القرارات التحكيمية تسببت بوضوح في خروج فريقه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2016-2017 بعد خسارته القاسية أمام برشلونة 6-1.

وقدّم باريس سان جيرمان مباراة للذكرى أمام برشلونة في ذهاب ثمن نهائي أبطال أوروبا منتصراً برباعية نظيفة قبل أن يخسر إياباً 6-1 في مواجهة شهدت الكثير من الجدل واعتبرها عشاق الفريق الكاتالوني إحدى أجمل لقاءات القرن الحالي.

وقال إيمري في مقابلة مع فرانس فوتبول: "لعبنا مواجهة أولى بمستوى عال جداً، في العودة تم القضاء علينا بسبب عدم وجود الفار (تقنية الفيديو) في ذلك الوقت"، مشيراً إلى أنّ قرارات التحكيم تسببت بوضوح بما حدث.

ودرّب إيمري العديد من الأندية الكبيرة مثل فالنسيا وإشبيلية وباريس سان جيرمان وأرسنال إلا أنّه لم يحقق ذلك النجاح المنتظر خارج إسبانيا.

وفيما يتعلق بتجربته مع بطل فرنسا قال إيمري إنّه فوّت فرصة أن يصبح أفضل مدرب في العالم عندما كان يدرب باريس سان جيرمان.

أوناي إيمري باريس سان جيرمان برشلونة
السابق يويفا يعترف بالأخطاء التحكيمية
اقرأ
يويفا يعترف بالأخطاء التحكيمية في مباراة أياكس وتشيلسي
التالي

آخر الأحداث