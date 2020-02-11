إيمري: "ريمونتادا برشلونة حدثت بسبب غياب الـVAR"

واعتبر إيمري أنّ القرارات التحكيمية تسببت بوضوح في خروج فريقه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2016-2017 بعد خسارته القاسية أمام برشلونة 6-1.

وقدّم باريس سان جيرمان مباراة للذكرى أمام برشلونة في ذهاب ثمن نهائي أبطال أوروبا منتصراً برباعية نظيفة قبل أن يخسر إياباً 6-1 في مواجهة شهدت الكثير من الجدل واعتبرها عشاق الفريق الكاتالوني إحدى أجمل لقاءات القرن الحالي.

وقال إيمري في مقابلة مع فرانس فوتبول: "لعبنا مواجهة أولى بمستوى عال جداً، في العودة تم القضاء علينا بسبب عدم وجود الفار (تقنية الفيديو) في ذلك الوقت"، مشيراً إلى أنّ قرارات التحكيم تسببت بوضوح بما حدث.

ودرّب إيمري العديد من الأندية الكبيرة مثل فالنسيا وإشبيلية وباريس سان جيرمان وأرسنال إلا أنّه لم يحقق ذلك النجاح المنتظر خارج إسبانيا.

وفيما يتعلق بتجربته مع بطل فرنسا قال إيمري إنّه فوّت فرصة أن يصبح أفضل مدرب في العالم عندما كان يدرب باريس سان جيرمان.