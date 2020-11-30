إيكاردي وسارابيا يغيبان عن مواجهة يونايتد

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الاثنين غياب مهاجميه الأرجنتيني ماورو إيكاردي والإسباني بابلو سارابيا عن تشكيلة الفريق المرتقبة في المواجهة الحاسمة ضمن دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي الأربعاء بسبب الإصابة، فيما استعاد خدمات مدافعه الألماني ثيلو كيهرر.

وقال سان جيرمان إن إيكاردي الذي عاد للعب السبت للمرة الأولى منذ الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يعاني من إصابة في عضلتي الحالبين.

وسيكون هذا الغياب مؤثراً في عملية استعادة لياقته، بعد تعافيه مؤخراً من إصابة في الركبة.

أما الجناح الإسباني، فقد شعر بـ"ألم عضلي" خلال الحصة التدريبية الأخيرة، بحسب النادي الفرنسي الذي لم يقدم مزيداً من التفاصيل.

وأشار سان جيرمان إلى أن غياب اللاعبين "سيتم تقييمه في غضون 48 ساعة".

أما الغائبان الآخران فهما على نحو غير مفاجئ، الألماني يوليان دراكسلر والإسباني خوان بيرنات، غير أن الأول عاد إلى التدريب الاثنين مع زملائه، في إشارة إلى عودة وشيكة إلى المنافسة.

وبالنسبة إلى البرازيلي ماركينيوس والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس اللذين غابا عن مباراة بوردو (2-2) السبت، سيكونان متاحين، إضافة إلى لايفن كورزاوا، وكيهرر الذي شارك في تدريبات الاثنين.

ويبدو أن المدافع الألماني الذي يعاني من إصابة في عضلة الحالب منذ أوائل تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، يتجه نحو تعافي أسرع من المتوقع.