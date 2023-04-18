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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

إنزاغي يرحب بالانتقادات

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قال سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان إنه لا يمانع في تعرضه للانتقادات بسبب أداء فريقه المتواضع في الدوري الإيطالي لكرة القدم طالما أن هذا يحمي لاعبيه قبل إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

Reuters

ولم ينتصر إنتر في آخر خمس مباريات بالدوري المحلي وخسر أربع منها ليبتعد عن المربع الذهبي بفارق نقطتين خلف ميلان رابع الترتيب، ما أثار تكهنات بشأن إمكانية إقالة إنزاغي.  

لكن الفريق الإيطالي يبلي بلاء حسناً في دوري الأبطال، حيث تأهل إلى أدوار خروج المغلوب على حساب برشلونة متصدر الدوري الإسباني قبل الإطاحة ببورتو البرتغالي في دور الستة عشر.  

ويخوض إياب دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا غداً الأربعاء في ملعب جوسيبي مياتزا وهو في وضع جيد بعد فوزه 2-0 خارج أرضه في مباراة الذهاب. 

وبات إنتر قريباً من التأهل لقبل النهائي للمرة الأولى منذ فوزه باللقب عام 2010.  

وأبلغ إنزاغي الصحفيين اليوم الثلاثاء "قبل برشلونة وكذلك قبل بورتو، كان الوضع مشابها فيما يتعلق بالانتقادات. شخصيا اعتدت عليها. من الأفضل أن توجه الانتقادات لي وليس للاعبين.  

"تساعدنا الانتقادات على العمل أكثر وأكثر. في الدوري، لم نحقق التقدم الكافي. كغيرنا من الفرق نواجه مشاكل".  

وأضاف المدرب الإيطالي "الآن يجب علينا التركيز على منح جماهيرنا ليلة مهمة لنتمكن من الوصول إلى قبل نهائي البطولة ونصبح بين أفضل أربعة أندية في القارة وهذا إنجاز كبير".
 

إنتر دوري أبطال أوروبا سيموني إنزاغي
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