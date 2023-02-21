إنزاغي يتحدث عن الأسلوب الأمثل لإنتر أمام بورتو

قال المهاجم السابق ومدرب إنتر حالياً: "يتعيّن علينا تقديم مباراة كبيرة، خصوصاً بالرأس. يجب أن نلعب برأسنا في مباريات مماثلة والظهور كفريق في اللحظات الصعبة".

وإذ عبّر عن سعادته لملاقاة مدرب بورتو سيرجيو كونسيساو، زميله السابق في نادي لاتسيو الإيطالي، إلا أنه أقر بصعوبة المواجهة: "فريقهم جيّد، حقق 10 انتصارات توالياً".

وكان إنزاغي وكونسيساو أحرزا الدوري والكأس في 2000 مع لاتسيو، بالإضافة إلى الكأس السوبر الأوروبية 1999.

وتأهل إنتر إلى ثمن النهائي بعد أن عبر مجموعة صعبة ضمت معه بايرن ميونيخ الألماني المتصدر بالإضافة إلى برشلونة الإسباني الذي حلّ ثالثاً.

وفي ما يتعلّق بتشكيلته، بقي إنزاغي متكتماً حول خياراته، خصوصاً المهاجم الثاني إلى جانب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس، فهل سيكون البلجيكي روميلو لوكاكو الذي يستعيد مستواه تدريجاً بعد خريف متذبذب عكرته الإصابة ثم مشاركة مخيبة في كأس العالم، أو البوسني إدين دجيكو؟

ويأمل إنتر في بلوغ ربع نهائي المسابقة القارية للمرة الأولى منذ 2011.

وتوّج إنتر باللقب القاري ثلاث مرات في 1964 و1965 و2010 وبورتو في 1987 و2004.

