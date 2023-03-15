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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

إنتر يطلب فتح تحقيق بشأن منع جماهيره من دخول ملعب بورتو

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طلب نادي إنتر الايطالي الأربعاء من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح تحقيق بشأن عدم السماح لعدد كبير من مشجعيه بدخول ملعب بورتو البرتغالي لمشاهدة فريقهم يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

reuters

مُنع حوالي ألف من مشجعي إنتر من الدخول الى ملعب "دراغاو" الثلاثاء على الرغم من حوزتهم على تذاكر صالحة في مدرجات الفريق المضيف اشتروها من جماهير أصحاب الأرض.

حوصروا في نفق ضيق بالقرب من المدرجات المخصصة للجماهير الزائرة حتى تم إغلاق البوابات في نهاية الشوط الأول.

وقال النادي الايطالي في بيان "يطلب نادي إنتر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التدخل حتى يتم إلقاء الضوء على ما حدث والحرص على ألا يتكرر أبدًا مواقف من هذا النوع تتعارض مع المبادئ الأساسية للروح الرياضية والمساواة والاندماج".

انتقد إنتر طريقة التعامل مع الموقف ووصفه بأنه يعرض مشجعيه، بمن فيهم الأطفال، "لخطر محتمل".

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