إنتر يطلب فتح تحقيق بشأن منع جماهيره من دخول ملعب بورتو

مُنع حوالي ألف من مشجعي إنتر من الدخول الى ملعب "دراغاو" الثلاثاء على الرغم من حوزتهم على تذاكر صالحة في مدرجات الفريق المضيف اشتروها من جماهير أصحاب الأرض.

حوصروا في نفق ضيق بالقرب من المدرجات المخصصة للجماهير الزائرة حتى تم إغلاق البوابات في نهاية الشوط الأول.

وقال النادي الايطالي في بيان "يطلب نادي إنتر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التدخل حتى يتم إلقاء الضوء على ما حدث والحرص على ألا يتكرر أبدًا مواقف من هذا النوع تتعارض مع المبادئ الأساسية للروح الرياضية والمساواة والاندماج".

انتقد إنتر طريقة التعامل مع الموقف ووصفه بأنه يعرض مشجعيه، بمن فيهم الأطفال، "لخطر محتمل".