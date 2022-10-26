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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
دوري أبطال أوروبا

إنتر يبلغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا باقتدار ويُجبر برشلونة على الانتقال للدوري الأوروبي

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بلغ إنتر الإيطالي ثمن النهائي بفوزه الباهر على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي برباعية نظيفة اليوم الأربعاء في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

AFP

وسجّل الأرميني هنريك مخيتاريان (35) والبوسني إدين دجيكو (42 و66) والبلجيكي روميلو لوكاكو (87) أهداف "النيراتزوري".

وهو الفوز الثالث للـ"إنتر" مقابل تعادل وهزيمة ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني ويضمن العبور إلى ثمن نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية.

وبذلك تجاوز إنتر دور المجموعات للموسم الثاني تواليًا وذلك يحصل للمرّة الأولى منذ موسم 2011-2012. 

وحكمت هذه النتيجة على برشلونة الإسباني الثالث برصيد 4 نقاط والذي يواجه لاحقا ضيفه بايرن ميونيخ الألماني المتصدّر (12 نقطة) بالانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي بغض النظر عن نتيجة القمّة إذ يتذيّل فيكتوريا بلزن ترتيب المجموعة دون نقاط.

إنتر دوري أبطال أوروبا برشلونة فيكتوريا بلزن هنريك مخيتاريان إدين دجيكو
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