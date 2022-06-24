إلزام شيريف تيراسبول بالبحث عن "ملعب بيتي" بديل

وقال الاتحاد القاري في بيان الجمعة: "في ضوء التصعيد العسكري الواسع النطاق الناجم عن غزو الأراضي الأوكرانية من قبل الجيش الروسي، قررت اللجنة التنفيذية ليويفا اليوم عدم إقامة أي مباراة من منافسات يويفا في منطقة ترانسدنيستريا، في مولدافيا، حتى إشعار آخر".

وكي تكون قادرة على الانتساب إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، تخوض مدينة تيراسبول البالغ عدد سكانها 100 ألف نسمة، الدوري المولدافي. مسابقة أحرزها شيريف 19 مرة منذ 2001.

وبعدما وصل إلى دور المجموعات لدوري الأبطال الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه وحقق مفاجأة مدوية بإسقاطه ريال مدريد في معقله 2-1، يبدأ شيريف مشواره في النسخة المقبلة من المسابقة القارية انطلاقاً من الدور التمهيدي الأول الذي يلتقي فيه زرينيسكي موستار البوسني في 6 تموز/يوليو ذهاباً و13 منه إياباً.

وعلى شيريف الآن أن يجد ملعباً آخر لخوض لقاء الإياب وفق ما أفاد الاتحاد الأوروبي في بيانه، قائلاً: "دُعِيَ شيريف تيراسبول لاقتراح مكان ملعب بديل خارج منطقة ترانسدنيستريا لمبارياته على أرضه في مسابقات يويفا للأندية طالما بقي حظر اللعب في المنطقة ساري المفعول".

