وكتب توتنهام على موقعه في شبكة الإنترنت "بعد تقييم في اليومين الأخيرين، يمكننا التأكيد أن هاري كاين تعرض لإصابة جدية في أربطة الكاحل الأيسر بعد احتكاك خلال مباراة ذهاب ربع النهائي مع مانشستر سيتي".

واضاف النادي اللندني الذي فاز على بطل الدوري سيتي 1-صفر في المسابقة الأوروبية، "الفحوص جارية باستمرار وسيتواصل تقييم حالته الصحية من قبل جهازنا الطبي خلال الأسبوع المقبل".

وأصيب كاين خلال تصادم مع زميله في المنتخب الإنكليزي فابيان ديلف في الدقيقة 55، وخرج من الملعب الى غرف تبديل الملابس بمساعدة اثنين من كادر فريقه.

ولدى سؤاله بعد المباراة، لم يستبعد المدرب الأرجنتيني لتوتنهام ماوريسيو بوتشيتينو نهاية موسم هداف كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018.

وعاد كاين الى المنافسات مطلع آذار/مارس وتحديدا في ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا بعد اسابيع عدة من الغياب بسبب "تضرر في أربطة الكاحل الأيسر" نتيجة إصابته في كانون الثاني/يناير.