إصابة لاعب تشيلسي كوفاتشيتش بفيروس كورونا

وغاب ابن الـ27 عاماً عن الملاعب منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر بسبب الإصابة، وكان توخل يمني النفس باستعادة خدماته هذا الأسبوع بعد معاودته التمارين مع بطل دوري أبطال أوروبا.

لكن بعد يوم على معاودته تمارينه مع زملائه، جاءت نتيجة كوفاتشيتش إيجابية بفيروس كورونا "وهو في الحجر الصحي لبضعة أيام" بحسب ما أفاد توخل عشية لقاء زينيت سان بطرسبورغ الروسي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، و"هذه بالتالي انتكاسة كبيرة له شخصياً ولنا جميعاً" كما أضاف الألماني.

وكشف توخل أن لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي ما زال خارج الفريق بسبب الإصابة التي ستحرم النادي اللندني أيضاً من خدمات لاعب وسطه الآخر الإيطالي جورجينيو الذي يعاني من آلام في الظهر.

وضمن تشيلسي تأهله الى ثمن النهائي عن المجموعة الثامنة إلى جانب يوفنتوس الإيطالي، وسيضمن صدارته الأربعاء في حال فوزه في روسيا، وحتى أن تعادله سيكون كافياً شرط عدم فوز عملاق تورينو على أرضه ضد مالمو السويدي.

