إصابة ديبالا قبل مواجهة فياريال

من قبل beIN SPORTS February 20, 2022 14:58 ذكر نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الأحد أن لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا سوف يغيب لنحو 10 أيام بسبب إصابة في عضلة الفخذ الأيسر.