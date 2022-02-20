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الدوري الإسباني
دوري أبطال أوروبا

إصابة ديبالا قبل مواجهة فياريال

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ذكر نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الأحد أن لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا سوف يغيب لنحو 10 أيام بسبب إصابة في عضلة الفخذ الأيسر.

Reuters

ويلتقي يوفنتوس مستضيفه فياريال الإسباني بعد غدٍ الثلاثاء ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

 

يوفنتوس باولو ديبالا
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