إصابة ديبالا قبل مواجهة فياريال من قبل beIN SPORTS February 20, 2022 14:58 ذكر نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الأحد أن لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا سوف يغيب لنحو 10 أيام بسبب إصابة في عضلة الفخذ الأيسر. Reuters ويلتقي يوفنتوس مستضيفه فياريال الإسباني بعد غدٍ الثلاثاء ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. يوفنتوس باولو ديبالا السابق بوكيتينو مدافعاً عن ميسي "إنه اقرأ التالي آخر الأحداث February 20, 2022 14:58 إصابة ديبالا قبل مواجهة فياريال February 18, 2022 15:10 بوكيتينو مدافعاً عن ميسي "إنه كرة القدم" February 16, 2022 23:29 إنزاغي فخور بلاعبيه رغم الخسارة February 16, 2022 23:21 دجيكو: نشعر بخيبة أمل وكان يمكننا تقديم الأفضل February 16, 2022 23:16 فان دايك: "نستحق الفوز" February 16, 2022 22:41 بايرن ميونيخ ينجو من الخسارة أمام ريد بول سالزبورغ February 16, 2022 22:15 ليفربول يعود من أرض إنتر بانتصار مريح February 16, 2022 10:30 بايرن ميونيخ ضيفاً على سالزبورغ February 16, 2022 10:25 مواجهة من العيار الثقيل بين انتر وليفربول February 16, 2022 00:10 محرز: "لا توجد مباريات سهلة في دوري الأبطال"